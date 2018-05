SRPSKI GEJ AKTIVISTI PORUČUJU: S Anom se nismo ovajdili, još smo daleko od Crne Gore

Gej aktivisti kažu da im nije mnogo pomoglo to što Srbija ima gej premijerku i uvereni su da će još morati da čekaju na legalizaciju istopolnih brakova, odnosno da građanski zakonik, koji bi ih regulisao, neće biti uskoro donet!

Recimo, u Crnoj Gori će poslanici u narednim danima raspravljati o nacrtu zakona o istopolnim brakovima i veruje se da će biti usvojen. Naši sagovornici nisu optimistični da će taj primer slediti i Srbija u bližoj budućnosti.

foto: Filip Plavčić

- Jedini razlog zašto bi Srbija legalizovala gej partnerstvo jeste Evropska unija. Politička elita ne shvata zašto je potrebna legalizacija, oni vide samo evropske integracije. S obzirom na to kako smo krenuli, nećemo skoro biti članica EU, onda nećemo ni imati preterano brzo gej brakove - kaže Boris Milićević, član Glavnog odbora SPS i deklarisani pripadnik LGBT populacije, i dodaje da LGBT nema kapacitet da iskoristi imenovanje Ane Brnabić za premijerku, ali je ipak njeno imenovanje pomoglo zajednici.



Gej aktivista Predrag Azdejković smatra da premijerka ima moć da nešto uradi povodom LGBT zajednice, ali da "izgleda neće".

foto: Filip Plavčić

- Nadam se da će Vlada regulisati pitanje istopolnih brakova, ako ne ove, onda naredne godine. Bilo bi sramota da Vlada Ane Branabić to ne uradi. Izgleda da smo mi daleko od Crne Gore po ovom pitanju. To se može regulisati i donošenjem posebnog zakona, Ana je na takvoj poziciji da, kada bi htela - mogla bi da pogura malo njegovo donošenje. Da hoće - realno, mogla bi.



On dodaje da se otkako je ona premijerka smanjio stepen homofobije, ali da ipak aktivisti moraju da je nateraju da nešto uradi.

- Njen vrhunac bio je kada je homofobičnom ministru skrenula pažnju, i to je to. Nije daleko od istine da je ona naša, a da nije za nas puno uradila.



Goran Miletić, regionalni direktor Sivil rajts difendersa za zapadni Balkan, ne veruje da će građanski zakonik biti skoro donet.

foto: Fonet/Zoran Mrđa

- To je jedan ozbiljan zakon i to ne može da se uradi preko noći, ali, recimo, poseban zakon o registrovanim partnerstvima može biti donet. Kada će to biti omogućeno, zavisi od političke volje, a nama bi to mnogo značilo. Znači nam i to što imamo premijerku koja je gej, ali neka velika konkretna promena zbog toga se nije desila.



(Kurir.rs/Mina Branković)

EU odredila

Tri načina regulisanja

Jedan od uslova pristupa EU jeste i da zemlje moraju zakonski da regulišu istopolna partnerstva. Ponuđena su tri načina: brak, vanbračna zajednica, registrovano partnerstvo.

Zorana Mihajlović

O gej brakovima će odlučiti narod foto: Zorana Jevtić Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović na naše pitanje da li će podržati zakonsko regulisanje brakova pripadnicima LGBT populacije u okviru građanskog zakonika odgovorila je da će biti onako kako budu želeli građani Srbije.

- Mislim da je to pitanje širokog društvenog konsenzusa. Znači, javna rasprava i, ako treba, i referendum. Uopšte mislim da predlog građanskog zakonika treba prvo da prođe široku javnu raspravu.

Na naša pitanja nisu odgovorili Ivica Dačić, Rasim Ljajić, Aleksandar Antić, Aleksandar Vulin, Mladen Šarčević, Branko Ružić i Branislav Nedimović.

Kurir

Autor: Kurir