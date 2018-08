INŽENJERI OGORČENI ZBOG ZAHTEVA DA IM SE ODUZME LICENCA: Naš projekat menjan 11 puta bez naše saglasnosti, a mi smo na stubu srama!

Stavili su nas na stub srama a da nas niko ništa nije pitao. Nije se srušio naš glavni projekat Saobraćajnog instituta CIP, koji smo mi odobrili, već neki tuđi projekat, koji su radili neki drugi ljudi, a njih nema na spisku za oduzimanje licence, kaže za Kurir Branko Jelisavac, inženjer iz Instituta za puteve koji je radio reviziju glavnog projekta na Kosini 2 na Koridoru 10 čiji se potporni zid srušio 19. avgusta.

Ogorčen što se posle 37 godina rada njegovo ime našlo na spisku 16 inženjera kojima je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od Inženjerske komore zatražilo oduzimanje licenci za rad, Jelisavac ističe da razmišlja koga da tuži što mu se kalja profesionalni ugled bez utvrđivanja stvarnog uzroka rušenja potpornog zida.

foto: N1

- Mi iz Instituta za puteve smo radili tehničku kontrolu glavnog projekta koji je uradio CIP za tu izuzetno zahtevnu trasu. Imali smo primedbe na projekat i oni su ga popravljali, posle čega smo ga odobrili. Projekat zbog teških geoloških uslova nije isključivao provere i prilagođavanja uslovima terena u toku izvođenja radova. Iz firme "Azvi", koja je izabrana za izvođača radova, zvali su nas za izmenu projekta, mi smo im dali ponudu koja je uključivala i dopunska istražna bušenja, ali su je odbili. Onda su angažovali neke druge ljude koji su 11 puta menjali glavni projekat. Taj njihov projekat se srušio, a ne naš. Sad su mene i kolege od ugleda gurnuli u blato a da nas niko ništa nije pitao. Niko ne beži od odgovornosti, ali ne može ministarstvo da stavi za odstrel ljude kad grešaka može biti raznoraznih. Možda je izvođač radova imao lošu marku betona, možda su nešto loše uradili. Ogorčen sam što me je neko ovako pljunuo dve godine pred penziju - kaže Jelisavac.

I Milan Popović, inženjer koji je jedan od projektanata glavnog projekta CIP za Kosinu 2 kod Predejana, smatra da je stavljanje 16 inženjera na spisak za oduzimanje licenci neprimerena reakcija Ministarstva građevinarstva na izjavu direktora CIP Milutina Ignjatovića da rušenje potpornog zida nema veze sa osnovnim projektom.

foto: Youtube printscreen

- Čovek je rekao onako kako jeste. Naši projekti su menjani bez naše saglasnosti. Ja nisam stavio svoj potpis na to što se srušilo, ja sam stavio svoj potpis na nešto što nije izvođeno, a zašto nije izvođeno, to ne mogu da kažem jer je to dosta složeno pitanje o kojem sada ne želim da pričam. U izmenama nisam učestvovao i nisam davao nikakvu saglasnost nikome. Iznenađen sam što sam na spisku. Osećam se ogorčeno i uvređeno jer sam radio iz najbolje namere i čak sam za sedam meseci, koliko sam 2014. radio u "Koridorima Srbije", imao priliku da ispravljam neka tuđa rešenja koja su mogla da se isprave. A "Koridore" sam napustio zato što struka nije mogla da pobedi politiku - naglašava Popović i dodaje da se za 39 godina njegovog rada nijedan od više od 80 izvedenih objekata nije srušio.



Upozorenje Zorane Mihajlović

Držite se rokova

Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović upozorila je juče sve učesnike na izgradnji južnog kraka Koridora 10 da radove moraju da izvedu u najvećem kvalitetu i da od svih očekuje da se drže rokova koje su dali.

- Država je dala svu moguću podršku za realizaciju ovog projekta, zaključen je i novi ugovor, i sada od izvođača i investitora očekujemo da završe svoj deo posla. U septembru ćemo imati još jedan sastanak u istom sastavu, na kome će se videti da li se pridržavate dogovorenog - istakla je Mihajlovićeva.



Inženjerska komora Srbije

Poštujmo pretpostavku nevinosti

U Inženjerskoj komori Srbije Kuriru je potvrđeno da je tužilac Komore primio prijavu protiv inženjera za koje se u prijavi navodi da su učestvovali u izgradnji kosine na Koridoru 10.

- Podsećamo da je, kao i u svakom drugom postupku, dok se vodi postupak i ne izvrši detaljna analiza podataka, neophodno poštovati pretpostavku nevinosti - kažu u Inženjerskoj komori Srbije. Tužilac Komore će pozvati na izjašnjavanje sve inženjere protiv kojih je prijava podneta i nakon pribavljanja dokaza odlučiti da li će podići optužni predlog ili odbaciti prijavu.

Brojke

16 inženjera ministarstvo označilo kao krivce za rušenje potpornog zida

6 meseci do pet godina je period na koji se može oduzeti licenca

Inženjeri protiv kojih je podneta krivična prijava: Projektanti i revizija:

Jasmina Stanojković (CIP)

Branko Jelisavac (Institut za puteve)

Zoran Jevremović (CIP, Železnice Srbije)

Milan Popović (CIP, penzionisan)

Marina Janković (radila u CIP)

Jadranka Milić (Institut za puteve, Geoput)

Miroslav Birđanin (Institut za puteve)

Dragoljub Jarić (CIP, penzionisan) Izvođači i stručni nadzor:

Dragoljub Baletić (Azvi)

Zoran Ristović (Azvi)

Đorđe Maravić (Luj Bežer)

Aleksandar Jovanović (Luj Bežer)

Milena Jakovljević (Luj Bežer)

Ljiljana Bjelogrlić Ćalić (Luj Bežer)

Ivica Nešić (Luj Bežer)

Vladimir Petrović (Luj Bežer)

Kurir.rs/Slavica Tomčić

Foto:N1

Kurir

Autor: Kurir