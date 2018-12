SNEG MASOVNO LOMIO GRANE PO BEOGRADU, ZABELEŽENO 764 POZIVA GRAĐANA: Evo šta da radite kada vam drvo padne na automobil i kako da vam nadoknade štetu!

Sneg koji je neprekidno padao dva dana širom Srbije napravio je mnogobrojne poteškoće građanima, a posebno vozačima. Međutim, pored sletanja automobila sa puta, proklizavanja, sudaranja i oteženog kretanja kolovozom, problemi mogu da nastanu čak i kada mirne duše ostavite automobil uredno parkiran ispod nekog drveta.



Naime, na kola su prethodnih dana masovna padale grane, pa i stabla, koja su se lomila pod težinom mokrog snega i neretko stvarali veliku materijalnu štetu. U prestonici je toga najviše bilo u ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, u Bulevaru oslobođenja, Severnom bulevaru, ali i ostalim beogradskim naseljima, kao i u drugim mestima u Srbiji.

Zatekavši ovakve prizore na kolima, mnogi građani su ostali zbunjeni jer ne znaju od koga da traže odštetu. Kurir vam savetuje da u takvim situacijama prvo saznate da li se sporno drvo nalazilo na nekoj javnoj površini i na površini koju održava JKP "Zelenilo Beograd" ili na nečijem privatnom posedu.

- Ukoliko dođe do pada stabla ili grana sa javne zelene površine usled jakih udara vetra, od težine snega i sličnih vremenskih nepogoda i dođe do materijalne štete ili telesnih povreda, neophodno je da nas građani pozovu. Ukoliko je do oštećenja došlo pre 15 časova, na teren će odmah izaći operativni tim, ukloniti grane, drvo i napraviće se zapisnik o šteti koji će potpisati prisutni rukovodilac i oštećena strana. Ukoliko je do oštećenja došlo nakon 15 časova, treba da se jave na broj 011/2630-506, gde će dobiti precizna uputstva gde da se jave kako bi se sačinio zapisnik o nastaloj šteti. Zapisnik o šteti oštećeni predaje Komisiji za procenu štete i podnosi zahtev za nadoknadu štete - objašnjavaju u JKP "Zelenilo".

foto: Dado Đilas

Prema njihovim rečima, Komisija za procenu štete popunjava obrazac prijave štete iz osnova osiguranja od odgovornosti i oštećeni se sa kompletnom dokumentacijom upućuje u akcionarsko društvo za osiguranje koje u najkraćem roku nadoknađuje štetu. Otkada je snežna mećava počela, JKP "Zelenilo Beograd" primilo je 764 zahteva za uklanjanje stabala i grana polomljenih zbog snega, a najviše prijava bilo je na Novom Beogradu, Čukarici i u Zemunu.

Međutim, ako se drvo koje vam je oštetilo automobil nalazilo na nečijem privatnom posedu, odštetu treba tražiti od vlasnika, a nadležni savetuju da se obavezno zove policija kako bi sačinila zapisnik. Za naredne dane su sa prekidima najavljene nove padavine, pa opasnost od grana i stabala koji se lome i mogu ugroziti pešake i automobile ostaje na snazi.

foto: Dado Đilas

Sneg odneo prve žrtve

Dvoje preminulo od smrzavanja

Telo Miroslava Dobića (48) pronađeno je juče ujutro u snegu u ataru sela Laćarak kod Sremske Mitrovice. Kako nezvanično saznajemo, na telu smrznutog muškarca nisu pronađeni tragovi nasilja, te se pretpostavlja da je smrt nastupila usled smrzavanja. Prema priči meštana, Milan je bio bez posla, doselio se iz Sremske Mitrovice, gde je prodao kuću i pre nekoliko godina kupio kuću u Laćarku u kojoj je živeo sa majkom. Bio je razveden i iz tog braka je imao jedno dete. Nakon majčine smrti, prema rečima komšija, odao se alkoholu i prodao kuću, pa je u poslednje vreme živeo kao beskućnik. Još jedna tragedija se desila u opštini Šid, kada je u vikend naselju Đipsa na Fruškoj gori pronađeno telo Mladena Kotarlića iz Vizića, starog oko 61 godinu. Nakon uviđaja utvrđeno je da je smrt nastupila smrzavanjem.

Gradski saobraćaj otežan

Pola dana u čekanju autobusa Jutarnji mraz i poledica na ulicama doveli su do toga da se vozila Beogradom otežano kreću, te je saobraćaj bio usporen, a velike gužve su se stvorile na većini gradskih saobraćajnica. Građani su se masovno žalili da su u skoro svim delovima grada juče ujutro morali minimum po pola sata do 45 minuta da čekaju prevoz ili pak da po ovom snegu prepešače veći deo puta. Ipak, nadležni očigledno ne koriste usluge javnog prevoza, pa su i juče tvrdili da u gradskom prevozu nije bilo većih problema, a AMS Srbije upozorava vozače na maglu koja vidljivost povremeno smanjuje i ispod 100 metara, a najzastupljenija je u severnim i centralnim delovima Srbije.



Sneg na parkiralištima

U Beogradu ipak naplata parkinga



Iako je u pojedinim gradovima Srbije doneta odluka da se zbog intenzivnih snežnih padavina vozačima neće naplaćivati parkiranje na neočišćenim parking mestima, izgleda da u Beogradu to nije slučaj.

- Ekipe zimske službe JKP "Parking servis" Beograd uklanjale su snežni pokrivač sa prilaza garažama i parkiralištima, kao i parking mesta u zoniranom području grada. Kontrola i naplata parkiranja u zoniranim delovima grada obavlja se na svim očišćenim parking mestima na kojima vozači mogu da parkiraju svoja vozila. Radnici nastavljaju sa uklanjanjem snega kako bi sva parking mesta bila dostupna korisnicima za parkiranje - rečeno je za Kurir u ovom preduzeću.

Ledeni dani do srede

Pahulje ponovo krajem decembra

Ledeni dani sa temperaturama ispod nule zadržaće se do srede, kada se očekuje postepeno otopljavanje, kaže meteorolog Nedeljko Todorović i navodi da se novo zahlađenje sa snegom očekuje u poslednjoj nedelji decembra, dok će za Novu godinu temperatura ponovo biti u plusu. I danas će u Srbiji temperature biti ispod nule u svim krajevima Srbije, osim u Negotinu, gde će biti stepen ili dva iznad nule.

- Od četvrtka se očekuje dalji porast temperature, a u Srbiji će biti uglavnom oblačno, mestimično sa slabom kišom i susnežicom koja bi u pojedinim krajevima mogla da pređe u ledenu kišu - rekao je Todorović.

Darko Glavaš

Pazite se ledenica i snega sa krovova

Direktor "Beokom servisa" Darko Glavaš kaže da su gradske službe i dalje u četvrtom stepenu angažovanja, da su saobraćajnice prohodne, da će se u prestonici nastaviti 24-časovno grajanje i da ne postoji problem s isporukom energije, kao i da sve probleme gradske službe brzo rešavaju.

- Trenutno čistimo ulice drugog prioriteta kako bismo sve koridore otvorili pre novih pet do sedam centimetara snega koji se očekuju. Ono što je po meni zabrinjavajuće jeste što su počele da se stvaraju ledenice, ali postoji i opasnost od klizanja više kilograma snega s krovova. Apelujem na sve građane da obrate pažnju na to, ali i na privredne subjekte da je obaveza vlasnika prostora da ukloni ledenice na bezbedan način - kaže Glavaš za Kurir.

Ustanove socijalne zaštite dežuraće 24 sata

Zaštititi ugroženo stanovništvo Iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu juče je zatraženo od svih ustanova socijalne zaštite koje su u nadležnosti Grada Beograda da hitno angažuju sve svoje kapacitete kako bi se odgovorilo na potrebe ugroženog stanovništva tokom nepovoljnih vremenskih prilika i najavljenog hladnog talasa.

Ovim zahtevom obuhvaćen je i Centar za socijalni rad u Beogradu.

Ustanove će uvesti pojačanu pripravnost zaposlenih, po potrebi i dežurstva, a uspostavljena je stalna komunikacija sa ovim sekretarijatom i gradskim centrom za socijalni rad, čiji će timovi, koji su u pripravnosti, usmeravati korisnike na ustanove, prevashodno Prihvatilište za odrasla i stara lica i prihvatilišta za decu i mlade, kako bi im se obezbedilo neodložno zbrinjavanje i zaštita potreba, prava i interesa.

Kurir.rs/Jelena Pronić

