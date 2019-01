KIRIJA U BARSELONI, A GAZDA U BEOGRADU: Imućniji Srbi smislili biznis koji im otplaćuje luksuzne stanove u najkraćem roku!

Visoke cene stanova u Beogradu, naročito u centru, podstakla je vlasnike da ih prodaju i za te pare kupuju nekretnine u turistički najatraktivnijim gradovima u inostranstvu jer na njihovom rentiranju za osam do 10 godina povrate uloženi novac.

Najatraktivnije države u kojima Srbi kupuju stanove su Grčka, Austrija, Španija, Kipar, ali i Amerika, a kupci nekretnina u tim zemljama većinom su ljudi koji imaju dosta novca, pa ga na taj način plasiraju da bi što bolje zaradili, mada, kako kaže Nenad Đorđević, predsednik UO Klastera nekretnina, ima i građana koji kupuju stanove u inostranstvu zbog letovanja ili izdavanja.

- Sa više od 80 država, počev od SAD preko EU do Rusije, imamo uspostavljen reciprocitet, tako da naši građani mogu da kupuju nekretnine kod njih i njihovi državljani kod nas. U Beogradu stanovi nisu skuplji nego u gradovima u razvijenim državama, ali su prihodi od rente mnogo veći. Stan koji u Beogradu košta 100.000 evra može da se izda za 500 do 600 evra mesečno, dok u SAD stan koji košta 120.000 dolara može da se rentira mesečno za 1.500 do 2.000 dolara. To se sa svim porezima isplati. Pored SAD, naši građani najviše investiraju u Austriju, Grčku i Kipar, dok pojedinci koji su poslom vezani za Rusiju kupuju stanove i u toj državi - objašnjava Đorđević.

Za razliku od prethodnih godina, kada su cene kuća i apartmana na grčkom primorju bile jako povoljne za kupce iz Srbije, situacija je sada nešto drugačija.

- U Solunskoj regiji najpovoljnije je kupiti stan, gde minimalna cena stana iznosi oko 35.000 evra, a cene se kreću od 800 do 1.000 evra po kvadratu. U drugim delovima grčkog primorja i nema mnogo stanova u ponudi, a mala ponuda diže cene nagore, pa stan od 40 metara kvadratnih sa jednom spavaćom sobom košta oko 60.000 evra. Što se Atine tiče, ona je našim građanima daleko i nisu previše zainteresovani za kupovinu stanova, a tamo se kvadrat može kupiti za 500 do 600 evra - kaže za Kurir Ana Pavlica Majorov iz Agencije „Roman-real estate“ i dodaje da se u toj zemlji uskoro menja poreska politika, pa se očekuje i da će porezi na nekretnine biti veći.

Oni koji vole da svoj novac ulože u komšiluku, u susednoj Bugarskoj su cene dosta povoljne, pa tako apartman od 160 metara kvadratnih u Nesebaru može da se pazari po ceni od 65.400 evra, odnosno 410 evra po metru kvadratnom. Takođe, 30 metara od plaža na rivijeri Zlatni Pjasci apartman od 137 kvadrata može da se kupi po ceni od 433 evra po metru kvadratnom, odnosno za 59.500 evra.

Ljubitelji Crne Gore moraće da iskeširaju popriličnu svotu novca ako žele da kupe nekretninu na nekoj atraktivnijoj destinaciji. Najpovoljnije za kupovinu je naselje Šušanj u Baru, gde se stan od 45 kvadrata može kupiti za 48.000 evra.

