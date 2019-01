SMRT ZA 200 DINARA! OPREZ! Studenti u Srbiji masovno koriste novu drogu, kupuju je na internetu, A EVO KADA POSTAJE KOBNA!

Studenti u Srbiji počeli su masovno da konzumiraju novu drogu - modafinil, koju najčešće nabavljaju putem interneta. Deca koja odluče da probaju ovu opasnu supstancu nisu ni svesna da ih ona može koštati života i dovesti do smrtnog ishoda!

Modafinil su inače tablete koje se koriste za lečenje poremećaja sna, a mladi u našoj zemlji ih zloupotrebljavaju i koriste za poboljšanje koncentracije i budnosti. Pored studenata, navodno ih koriste i taksisti, a cena jedne pilule je 200 dinara.

Srbiju se preplavile opasne psihoaktivne supstance, a prošle godine u našoj zemlji droga je odnela pet mladih života! Svi su preminuli usled korišćenja kineskog ekstazija, koji je čak pet puta jači od običnog. Modafinil stručnjaci takođe karakterišu kao vrlo opasnu drogu.



- To je psihoaktivna i psihostimulantna supstanca, nalik amfetaminu. Nema identična svojstva, ali se može tako posmatrati. Ova supstanca nije registrovana kao lek na našem tržištu, znači da je ilegalno prisutna i pominje se internet kao način za njeno nabavljanje - rekao je dr Janko Samardžić, klinički farmakolog s Medicinskog fakulteta, za TV Prva.

Direktorka Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj Mira Kovačević kaže za Kurir da zloupotreba modafinila može biti opasna, kao i da može izazvati brojne zdravstvene probleme. Ona objašnjava da je to zapravo lek koji pojačava budno stanje organizma i mozga, ali da kod nas kao takav nije registrovan.



- Čujem da može da se nabavi na internetu ilegalno. Uopšte se ne preporučuje jer je to lek koji je još u eksperimentalnoj fazi. Inače se koristi za odlaganje starenja mozga, kognitivnih funkcija i da se odloži pojava demencije. Ako se zloupotrebljava, može se poremetiti to stanje budnosti, odnosno umor se ne oseća. Može doći do povećanog srčanog pritiska, ubrzanog lupanja srca, aritmije, napada panike, paranoje, strahova, halucinacije. Ukoliko se kombinuje s drugim drogama, alkoholom i lekovima, može doći i do smrtnog ishoda! - upozorava dr Kovačević.

Brojke

6 sati traje dejstvo tablete

5 mladih života odnela droga prošle godine u Srbiji

Posledice

Veoma opasno

- psihički poremećaj

- srčani problemi

- poremećaji u organizmu

- napad panike

- halucinacije

- smrtni ishod

