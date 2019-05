SPEKTAKL NA NEBU I NA ZEMLJI: Na paradi 4.000 vojnika i moćni "migovi 29"!

Vojno-policijska parada "Odbrana slobode" biće održana u petak 10. maja u 11 časova u Nišu povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu, a tom prilikom prodefilovaće više od 4.000 pripadnika Vojske Srbije i MUP, među kojima i ešelon od 1.500 vojnika. Građani će moći da vide i nalet vazduhoplovnog ešelona, pešadijski desant uz pravi spektakl u vazduhu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da se će na svečanom defileu u Nišu videti mnogo toga novog i dobrog.

- Formiraćemo novu jedinicu, jednu u Priboju, a jednu u okolini Loznice, proširićemo ešelon na 3.000 vojnika. To su brdsko-planinske i specijalne jedinice, što je dobro i za ta mesta. Ono što će posebno da obraduje ljude jeste ono što će da vide u vazduhu. Srbija će pokazati koliko je do sada napredovala, dok ćemo u decembru ili naredne godine moći da pokažemo punu snagu srpskog oružja i oruđa - rekao je Vučić.

foto: Profimedia

Očekuje se da poleteti 10 "migova", 19 helikoptera, a na ulice će izaći i veliki broj tenkova, oklopnih vozila i vojnika. Pretpostavlja se da će biti prikazani modernizovani tenk M-84, haubice "nora" i višecevni raketni bacači "oganj" i "plamen-S", kao i specijalna vozila "miloš" i "lazar 3", naravno, kao i borbeni avioni "mig 29", koji su stigli iz Rusije.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, program prikaza sposobnosti vojske i policije Srbije obuhvataće svečani defile pešadijskog ešelona, defile motorizovanog ešelona, nalet vazduhoplovnog ešelona i padobranski desant.

foto: Shutterstock

Planirano je učešće više od 4.000 pripadnika VS i policije, oko 300 borbenih i neborbenih vozila i sistema i oko 40 vazduhoplova. Zbog pripreme i uvežbavanja, od 4. do 10. maja, od devet do 19 časova biće uveden poseban režim saobraćaja u Bulevaru Nikole Tesle, Bulevaru heroja sa Košara, Bulevaru 12. februar i u Ulici Aleksandra Medvedeva u tom gradu. U okviru priprema za prikaz sposobnosti, od 4. do 10. maja, vojni vazduhoplovi nadletaće područje Niša.

Dan pobede nad fašizmom slavi se 9. maja na dan kada je nacistička Nemačka 1945. godine potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu.



Brojke

74 godine prošlo od kapitulacije Nemačke

300 borbenih vozila i sistema biće prikazano 10. maja

3 hiljade vojnika imaće novi ešelon

(Kurir.rs/Jelena Pronić)

Kurir