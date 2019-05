VELIKA PREVARA HARA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Hoćete da se preselite u Nemačku ili Švajcarsku? Za lažni brak mora da iskeširate 30.000 evra! Nećete videti ni ženu ni pare

Želja vam je da se preselite i radite u Nemačkoj ili Švajcarskoj, ali idete na sigurnu kartu i osigurate se papirima tako što ćete se venčati njihovim državljaninom. U tom slučaju budite veoma oprezni jer možete ostati bez 30.000 evra! Sagovornici Kurira upozoravaju da prevaranti koji nude lažne fiktivne brakove haraju društvenim mrežama i lakovernim ljudima otimaju novac!



Advokat Željko Simić kaže za Kurir da se iza mnogih oglasa u kojima se nude ovakvi brakovi krije velika prevara, te da je veliki broj građana Srbije naseo i ostao bez novca.

- Papiri svih zemalja EU su atraktivni, ali najatraktivniji su pasoši Nemačke i Švajcarske, a za fiktivne brakove u ovim država traži se oko 30.000 evra. Postoje organizovane kriminalne grupe, prema nekim indicijama prednjače Albanci i Rusi, i nekoliko modela prevara, ali najčešće žrtve love na društvenim mrežama. Prave lažne profile, primera radi, danas naprave profil koji će biti iskorišćen tek za dve-tri godine - objašnjava Simić.

On dodaje da se prevaranti najčešće predstavljaju kao sredovečni muškarci ili žene koji žele da pomognu našim građanima tako što će stupiti u fiktivan brak.

- Kriminalna grupa napravi 200 profila, povezuje se sa ljudima, četuje, priča, od tih 200 profila oni idu na to da će imati profit 400.000 do 500.000 evra. Puste oglas, kada vide da je žrtva potencijalna, kažu ajde da pređemo na Fejsbuk. Žrtva vidi da profil postoji nekoliko godina i da nema razloga da posumnja da to nije autentičan i pravi profil - priča Simić:

- Posle nekog vremena krene priča za papire, dogovore se, čuju se čak i putem Vajbera i onda traže od žrtve da uplati avans od 1.000 do 2.000 evra kako bi oni bili sigurni da će zaista doći. Nakon toga sačekaju dve do tri nedelje i ugase profil. Na taj oglas se ne javi samo jedna osoba, nasedne od 30 do 50 ljudi.



On napominje da prevaranti dostavljaju žrtvama i falsifikovanu dokumentaciju kako bi delovali što ubedljivije. Simić ističe da žrtve prevare ne prijavljuju počinioce kako ne bi kompromitovale sebe, s obzirom na to da je ovakav brak kažnjiv zakonom.

Advokat Nebojša Milosavljević ističe da je u pitanju klasična prevara, ali da su prevaranti svesni činjenice da ih žrtve neće prijaviti i nastavljaju da rade i varaju istom metodom.

- Po zakonu, ne bi odgovarao samo onaj ko je uzeo novac, nego i onaj koji je dao. On je sastavni deo te priče i podleže krivičnoj odgovornosti jer svesno izigrava zakon. Građani moraju biti oprezni da ne nasedaju na te priče, jer i oni ulaze u zonu kriminala - napominje Milosavljević.



Varaju devojke

Zaljube se, pa nasednu

Advokat Željko Simić dodaje da postoji još sličnih prevara i dosta modela "nigerijske šeme" prevare:

- Dešavalo se da devojka upozna momka na Fejsbuku, počnu neku vrstu veze. Momak baš njen tip, zavoli ga, pa joj on pošalje poklon za 8. mart, pa i za rođendan. E, onda kada on uvidi da ima njeno poverenje, posle nekoliko meseci kaže kako je menjao posao, treba da dođe i da je poseti, treba mu novac i onda od nje traži pozajmicu. Ona sva srećna što može da mu pomogne pošalje mu 1.000 evra. To je klasična šema "obećavam ti nešto veliko, a ne tražim ti ništa mnogo naspram toga i isplatiti se da rizikuješ".



