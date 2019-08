STEFANOVIĆ U NOVOM SADU: Nelegalan objekat na Pančićevom vrhu biće srušen do poslednje cigle

NOVI SAD - Nesporno je da je objekat na Pančićevom vrhu nelegalan i biće srušen "do poslednje cigle", poručio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

"Objekat će biti srušen do poslednje cigle, do poslednjeg crepa, kao što je država i obećala", rekao je Stefanović novinarima u Novom Sadu, odgovarajući na pitanje zbog čega ni posle godinu dana od odluke države taj objekat nije srušen.

Ministar u ovom trenutku ne može da kaže kada će to biti učinjeno.

"Taj nelegalan objekat će biti srušen. Ja ne bih sada davao tačan rok, za pet mesec ili godinu dana, da me ne biste opet, ako se baš tad to ne desi, pitali, ali uveravam vas da će to biti učinjeno", rekao je Stefanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

