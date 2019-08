Vreme je da relaksirate penziju

Kada dođete u zlatne godine, one zaista treba da budu zlatne.

Istraživanja govore da je period posle 60. godine, period istinskog zadovoljstva. U tim godinama svako od nas polako završava svoj radni vek i tada, u stvari, počinje pravo uživanje i hedonizam, bez napora i stresa. To je period kada možemo da uživamo u plodovima svog rada. Ipak, o novcu i dalje moramo da mislimo, da planiramo troškove, vodimo računa o kućnom budžetu i imamo dovoljno da unucima damo džeparac ili odemo na lepo putovanje..

U realizaciji ovih životnih zadovoljstava može Vam pomoći mts Banka koja je kreirala jedinstvenu ponudu u skladu sa potrebama penzionera – Keš kredit sa osiguranjem.

Sa iznosom do 2 miliona dinara, fiksnom kamatom 9,90% i rokom otplate do 95 meseci možete da refinansirate svoje obaveze kod drugih banaka. Uz kredit dobijate i osiguranje života koje pruža finansijsku sigurnost za vaše najbliže i uključeno je bez dodatnih troškova. Uz sve to, niste u obavezi da prenesete penziju u mts Banku, izbor je na Vama.

Neka zlatne godine zaista budu zlatne, zaokružite svoje želje sa spiska i učinite to na način koji odgovara upravo Vašim potrebama. Posetite Vama najbližu ekspozituru ili se o ponudi informišite na sajtu mts Banke.

