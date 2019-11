ŠVERC MIGRANATA VEOMA UNOSAN POSAO: Кrijumčari po čoveku uzimaju 2.000 evra

Šverc migranata, za koji postoje sumnje da se krije iza transporta migranata u kombiju Komesarijata za izbeglice koji je slučajno otkriven posle saobraćajnog udesa u Obrenovcu, unosan je biznis na kojem krijumčari mogu za tri sata da zarade i po 20.000 evra, tvrde sagovornici Kurira.

Kriminolozi tvrde da je ovaj ilegalni biznis po zaradi odmah iza šverca droge i oružja.

- Posle droge i oružja, šverc migranata treći je najisplativiji ilegalni biznis u svetu. Sa Srednjeg i Bliskog istoka raseljeno je preko 30 miliona ljudi koji moraju da plate da bi se domogli željene destinacije. Cene se kreću od 5.000 pa do 300.000 evra.

Neki od onih koji su želeli da se sa porodicom prebace iz Pakistana u Evropu onome koji im je garantovao da će da ih prebaciti preko šest-sedam zemalja i nabaviti papire plaćali su i po 200.000 evra. U tom velikom novcu su i masovna korupcija i organizovani kriminal. Posrednici u svakoj zemlji u taj biznis pokušavaju da uvuku policajce, carinike, centre za prihvat izbeglica, Crveni krst, Komesarijat za izbeglice i razne nevladine organizacije - objašnjava kriminolog Marko Nicović.

Da je trgovina ljudima isplativa, potvrđuje i kriminolog Dobrivoje Radovanović, koji ističe da je ta vrsta kriminala poprilično moralno dno. - Po sumama novca koje se okreću, trgovina ljudima je daleko ispod droge i trgovine oružjem, ali se isplati. Ako vi naplatite po 2.000 evra po čoveku, a u kombi strpate 10 ljudi, vi za dva-tri sata možete zaraditi 20.000 evra. Naše granice su prilično porozne i lako se pređe van. Ako vas otkriju, suđenje traje dugo, imamo meko pravosuđe i, ako dobijete neku malu kaznu, onda vam se isplati - kaže Radovanović i podseća da postoje i agencije koje ilegalno prebacuju ljude u razvijene zemlje da bi se zaposlili.

Radoš Đurović DELUJU NA LOKALU

Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila objašnjava da migrante u Srbiji krijumčare jako razvijene grupe. - U njima učestvuju domaći građani i regruteri iz migrantske populacije koji u dogovoru sa tim kriminalcima vrbuju nove žrtve. Te grupe su jake i nekada su povezane među državama, ali ih odlikuje to što deluju na lokalnom nivou. Pretpostavljamo da su to kod nas ljudi sa kriminalnom prošlošću, ali ima i onih bez krivičnih dosijea, koji to čine iz koristi - kaže Đurović i dodaje da je krijumčarenje ljudi jedan od najunosnijih poslova, odmah posle trgovine organima.