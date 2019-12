PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO BOŽIĆ: Neka vaše domove i srca ispune blagostanje, mir, sreća, zdravlje i svaki blagoslov!

„U vreme radosnih božićnih praznika, naše misli su sa zahvalnošću i iskrenim željama upućene svim našim građanima, komšijama i njihovim porodicama, koji danas slave praznik rođenja Bogomladenca. Neka vaše domove i srca ispune radost, blagostanje, mir, sreća, dobro zdravlje i svaki blagoslov. Želim vam svako dobro i da u duhu zajedništva, mira i sloge, zajedno i blagosloveno dočekujemo sve praznike." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je božićnu čestitku beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru i drugim poglavarima Katoličke crkve, sveštenstvu, redovništvu, monaštvu i vernicima, koji Božić slave po Gregorijanskom kalendaru.

