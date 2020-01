PSIHOLOZI O NAPADU NA MILICAJKU: Evo zašto ljudi osuđuju lica u uniformi i zašto svaki obračun s njima postaje LIČAN

Slučaj napada na Vidikovačkoj pijaci potegao je mnoga pitanja, a jedno od njih je i zašto građani mahom imaju gotovo ambivalentan odnos prema uniformama, kada službenici obavljaju svoje redovne poslove, a slave ih samo u herojskim podvizima spasavanja života.

- Ljudi imaju otpor prema normama, zakonima i propisima, što jasno pokazuju prema uformisanim licima. Najčešće su ti negativni stavovi zasnovani na predrasudama, pa mnogi čak i nesvesno iskazuju "mržnju". Fizički obračun koji je nastao između prodavca i komunalnog policajca je za svaku osudu i tako nešto ne sme da se dešava - rekla je za Kurir socijalni psiholog Vesna Tomić.

Psiholog Zoran Musterović je za naš list objasnio da je obračun dobio lični ton, jer se nadležni u uniformi nije doživeo kao predstavnik pravde, već kao izvor pretnje:

- Obračun nije predstavljao borbu nadležnog i građanke koja krši zakon, već borbu za ličnu egzistenciju sa nekim ko to ugrožava. Mislim da je mogao biti i neko drugi na mestu komunalne policajke, poenta je da je ona ugrožila postojanje prodavačice što je eskaliralo u fizički obračun - rekao je Musterović.

Inače, ovo nije prvi put da su sugrađani pokazali određenu dozu agresije prema komunalnim policajcima, a da je povećan broj napada na njih potvrdio je i Musterović koji je rekao da "takav stav proističe iz dubokog nasleđa i ukorenjenog verovanja da je dužnost policije da osuđuje".

Glavni uzrok: Loše vaspitanje Takođe, u situacijama kada nadležni, a posebno policija, zaslužuju hvalu, često ponovo nailaze na otpor građana:

- Policija i kada uradi nešto dobro nailazi na osudu građana, a to je posledica duboke "mržnje" koja se decenijama taloži. Još kao male su nas zastrašivali policijom, to je velika greška roditelja koja je dovelo do toga da u njoj ne vidimo oslonac, pomoć i podršku, već mehanizam koji kažnjava. To je pogrešan pristup - objasnio je Musterović.