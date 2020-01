PATRIJARH IRINEJ ZA KURIR: Razum će pobediti u Crnoj Gori! Ne mogu se igrati našim svetinjama

Sinod SPC sa patrijarhom Irinejom na čelu jednoglasno je na jučerašnjoj proširenoj sednici odlučio da se pokrene inicijativa pred crnogorskim ustavnim sudom zbog spornog Zakona o slobodi veroispovesti, kojim se otimaju srpske svetinje, a zbog čega na hiljade ljudi u Crnoj Gori protestuje!

- Još jednom su svi sabrani arhijereji s patrijarhom na čelu izrazili divljenje pred jednodušnošću naroda koji je u Crnoj Gori i šire ustao u odbranu svojih svetinja. Ovi svenarodni mirni i hrišćanski protesti su zaista glas božji i nisu usmereni protiv države Crne Gore - navodi se u saopštenju SPC nakon sednice u Patrijaršiji u Beogradu, gde su prisustvovali i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, episkop budimljansko-nikšićki Joanikije, mileševski Atanasije i zahumsko-hercegovački Dimitrije.

Poziva na mir

Patrijarh Irinej je posle sednice Sinoda poručio za Kurir da bi „trebalo činiti sve da se stvari u Crnoj Gori stišavaju“.

- Neka bude sve to mirno (litije, šetnje podrške, prim. aut.), trebalo bi učiniti sve da se stvari stišavaju, ako je moguće. Nadamo se da će na kraju krajeva razum progovoriti i pobediti. Srpska crkva nema ništa protiv postojanja Crne Gore, pa ni Srbi. Crna Gora je bila država, pa neka i sada bude, ali ne možemo tako da se igramo svetinjama, pa da proglašavaju da je država bila vlasnik tih dobara i manastira, to je van pameti, ali i laž - rekao je patrijarh.

Prethodno je predsednik Crne Gore Milo Đukanović rekao da „Srbija nameće srpstvo izvan svojih granica“.

- Ako namećete srpstvo izvan granica Srbije, u ovom slučaju Crnoj Gori, kako se onda osećamo mi koji smo takođe građani Crne Gore, koji smo pravoslavci, pa se nacionalno osećamo kao Crnogorci. Ima nas 45 odsto, prema poslednjem popisu, šta je s nama - upitao je on u Beranama.

Đukanović je potencirao tezu o velikosrpskom nacionalizmu rekavši da je problem ako neko pokušava da nametne status srpske države.

- E onda smo u svađi, onda imamo problem, onda nismo partneri - zaključio je on.

Narod se probudio

Na to je reagovao patrijarh: - Treba njega pitati na osnovu čega on to priča. To je njegov problem kako se oseća, mora da zapita sebe zašto se tako oseća i zašto je doveo do toga da se tako oseća. Treba da pita narod koji se probudio i koji se digao!

Poglavar SPC se osvrnuo i na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će pokušati da dele srpski narod, te da Srbi moraju da se drže zajedno:

- Zasigurno da je tako, potpuno se slažem s Vučićem.

A na izjave Mila Đukanovića reagovao je juče i ministar odbrane Aleksandar Vulin:

- Zašto je postojanje srpske nacije u Crnoj Gori pretnja za Đukanovića i njegove Crnogorce? Zašto su podignuta tri prsta razlog za batinanje? Zašto su poželjni svaki pregovarač i svaka crkva samo ako nisu srpski patrijarh i SPC? Zašto je trobojka postala uvredljiva u Crnoj Gori, a uriniranje po njoj nije.

OTKAZ OGLASILA SE UČITELJICA Deca sama htela da crtaju trobojku Bura u srpskoj javnosti zbog suspenzije učiteljice Rade Višnjić iz OŠ „Jugoslavija“ u Baru zbog toga što su učenici na času crtali srpsku trobojku se ne stišava. Veliki broj ljudi joj je pružio podršku, a ona je poručila da njene odgovornosti nema. foto: Printscreen - Deca su pitala šta mogu da crtaju i rekla sam im da mogu šta god hoće. Pitali su da li mogu likove iz crtanog filma, ja sam rekla: „Naravno da da“. Jednom detetu je sinula ideja da crtaju štrumpfa sa društvene mreže, rekla sam: „Naravno“, jer mi je to bilo simpatično, bez ikakvog opterećenja i straha da će nekom smetati jedan štrumpf - ispričala je Višnjićeva za Espreso.

