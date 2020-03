SRBIJA ODOLEVA: Do danas bez obolelih od koronavirusa, testirano još 4! Evo šta kažu epidemiolozi Pelemiš i Tiodorović

BEOGRAD - U Srbiji nema zaraženih novim korona virusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

foto: Covid19.rs, Ministarstvo zdravlja

U poslednjih 12 sati testirani su uzorci četiri osoba koji su bili negativni na COVID-19. U Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 60 osoba koje su boravile u zemljama u kojima ima zaraženih novim korona virusom i po povratku imali su simptome infekcije disajnih puteva.

Uzorci svih testiranih osoba bili su negativni na novi korona virus, navedeno je na internet strani COVID-19.rs, Ministarstva zdravlja.

Pelemiš: Nema razloga za strah, ima za oprez

Nekadašnji direktor Infektivne klinike Klinickog centra u Beogradu profesor Mijomir Pelemiš rekao je da su prognoze nezahvalne, ali da postoji velika mogućnost da se koronavirus pojavi u Srbiji i da bi svi trebalo da budemo na oprezu i da se ponašamo kao da je tu.

Pelemiš je rekao da mere koje su do sada sprovedene moraju još više da se pojačaju i da bi zdravstveni radnici trebalo da se pripreme, kao i da se proveri sva neophodna oprema. Navodi da su se u početku, kada se bolest pojavila, vršile kontrole na graničnim prelazima i da su se davala obaveštenja, a sada bi svi trebalo da razmišljamo kao da je infekcija skoro tu. Ističe da ne bi trebalo da se plašimo, ali da ima razloga za veći nivo opreznosti i da budemo svesni da bolesnici mogu da budu prisutni među nama. Navodi da je najveća odgovornost na zdravstvenim radnicima, a onda i na svima nama, jer bolest ugrožava onoga ko se inficirao, njegovu porodicu, pa potom sve one koji sa njim dodu u kontakt.

foto: Covid19.rs, Ministarstvo zdravlja

Rekao je da virus mutira, da je nov i da se za sada najviše zna o simptomima i da svaki dan stižu nove vesti. Pelemiš kaže da je Srbija imala sreću da izbegne velike epidemije u svetu i visokosmrtne bolesti, i da je u tim epidemijama zdravstveni sistem uradio sve akcione planove i da da je bio spreman za pojavu velikog broja obolelih. Dodaje da virusi obično ne vole visoku temperaturu, ali da ostaje da vidimo kako će se novi virus ponašati.

Tiodorović: Korona će sigurno stići u Srbiju, ali bez panike

Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da će virus korona sigurno stići u Srbiju, ali da nema mesta panici, jer u 80 odsto slučajeva bolest ima vrlo blage simptome. Tiodorović kaže da činjenica da se virus pojavio u Banjaluci uvećava mogućnost da se to dogodi i kod nas, jer smo, kaže, otvorena država koja hoće da sarađuje s Evropom i svetom.

"Da ne pričamo koliko smo vezani sa Republikom Srpskom i okolnim zemljama u regionu i sasvim je očekivano da se virus pojavi i kod nas", kazao je Tiodorović. On napominje da ogromno iskustvo iz Kine i Italije pokazuje da su u 80 odsto slučajeva simptomi bolesti blagi, ali upozorava da to može i da komplikuje situaciju, jer većina obolelih s blagim simptomima može da prenese virus i ne znajući da ga imaju. Takvi ljudi se slobodno kreću, dodaje, i mogu tako da zaraze neke od hroničnih bolesnika, one sa smanjenim imunitetom.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS/Blic)

Kurir