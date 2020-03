UŽIVO VUČIĆ IZ ARENE O KORONI: Danas je ubedljivo najteži dan, Beograd najveće žarište, slede Niš i Valjevo

"Danas je ubedljivo najteži dan", rekao je Vučić i dodao:

"Sad testiramo ljude koji dolaze u zemlju, imaćemo precizne podatke o njima".

Vučić je kazao da je od juče testirano više od 260 osoba i da će u toku dana biti testirano oko 500 građana.

Kako je rekao, za destak dana testiraće se oko 3000 ljudi dnevno zbog čega će da raste broj zaraženih.

''Ali sa tim moramo da se suočimo i bolje je da se pre suočimo nego da čekamo da smrt dođe po nas. Bolnice se pune svaki dan, biće još žrtava jer je sve veći broj ljudi na respiratorima'', rekao je Vučić.

Kako je rekao bolje je da pokušamo da otkrijemo zarazu u ranoj fazi i na taj način spasimo deo živote, ali i onemogućimo širenje bolesti na druge.

''Ako to uspemo i žrtvujemo ceo drugi kvartal verujem u snažan i brz oporavak u trećem i četvrtom kvartalu'', rekao je Vučić.

Podsetio je Vučić da se sada testiranje radi ubrzano.

"Može da se uradi 2.000 testova u jednom danu. Bolje istini pogledati u lice, suočiti se s problemom, pre nego što dođe katastrofa. Boirićemo se za živote naših ljudi. Beograd je najveće žarište, slede ga Niš i Valjevo. Uskoro slede nove mere za ta tri grada. Kikinda je bila s početka najveće žarište, i dalje imamo troje ili četvoro lica iz tog grada u teškom stanju".

Vučić je rekao da očekuje da od danas počne da raste broj zaraženih, između ostalog i zbog toga što će po novoj strategiji biti povećan broj ljudi koji se testiraju.

Predsednik je dodao da se za desetak dana može očekivati da broj testiranih bude i 3.000 ali da je to najbolji put da se obuzda pandemija i da se spreči da virus pređe na što više ljudi.

"To je nešto sa čim moramo da se suočimo i bolje je da to uradimo što pre... Na respiratorima je sve veći broj ljudi i zato je važno da sprečimo da virus zarazi još mnogo ljudi", rekao je on.

Vučić je, upitan da li će privatne bolnice u pitanju biti uključene u borbu protiv korona virusa, rekao da je jedna bolnica trenutno prihvaćena da pomogne zdravstvenom sistemu Srbije.

"Ne mogu oni da rade lako testiranje. Laboratorija, zna se gde postoji. Nama su usko grlo laboratorije. Rešavamo taj problem u najkraćem mogućem roku. Nemamo problema sa testovima, već laboratorije koliko testova mogu da iznesu", naglasio je on.

Ukazao je da manje laboratorije mogu da iznesu do 1.000 testova, a velike 2.000 plus, pa će se sada raditi na velikim laboratorijama.

Vučić je zatim dodao:

"Samo sam jednu grešku napravio, zbog Ustava, a da je nisam napravio, ne bismo imali ni četvrtinu problema - da nismo pustili sve naše ljude u zemlju".

Aleksandar Vučić obišao je danas "Štark arenu" u kojoj je na hiljade kutija hrane i pomoći namenjenih penzionerima i starijima od 65 godina koji su slabijeg imovnog stanja.

(Kurir)

Kurir