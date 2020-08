UŽIVO RAVNO 5 MESECI KORONE U SRBIJI, 22 NEDELJE BORBE Kon: Građani treba da se naviknu na život po maskama

U Republici Srbiji su juče do 15 časova registrovana ukupno 27.033 potvrđena slučaja COVID 19.

Testirano je 723.137 ljudi, preminula 621 osoba.

Trenutno se u bolnicama nalaze 3.224 osobe, od čega je 120 na respiratorima.

10.12 - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je jutros da kriva koja pokazuje prisustvo korona virusa u Srbiji ne može sama da se spusti.

On je dodao da to nije istina i da građani treba da se naviknu na život pod maskama.

9.15 - U kovid bolnicama u okviru Zdravstvenog centra u Vranju su 92 pacijenta, od čega kovid pozitivnih 38.

Među hospitalizovanima nema dece, prenosi RTS i dodaje da je jedan pacijent transportovan u Niš, a dva u Specijalnu bolnicu za plućne bolesti u Surdulici.

9.00 - Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je danas da je pogrešno reći da pacijenti koji nisu oboleli od kovida-19 nisu "trpeli" tokom epidemije, ali da taj aspekt nije zaboravljen i da se trenutno u vojvodjanskim bolnicama leči blizu 3.000 non-kovid pacijenata.

Gojković je za Radio-televiziju Srbije rekao da je od početka epidemije jasno naglašeno da hitne intervencije, odložene urgencije, stanja koja ne smeju da trpe, moraju da se sprovode.

"Veoma je opasno za te pacijente (non-kovid), s obzirom da znamo da su to hronični bolesnici čiji je imunitet izuzetno smanjen, da dodju u situaciju da se u bolnici zaraze. To bi za njih bilo fatalno", kazao je on.

