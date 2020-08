SCENARIO IZ PAKLA KOG SE SVI PLAŠE Dr Darija: Izvesno da će tokom zime doći do spajanja korone i gripa

BEOGRAD - Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da je vrlo izvesno da će doći do ukrštanja korone i virusa gripa tokom zimskog perioda, kao i da su mere prevencije iste.

Na pitanje novinara kada je najverovatnije da dođe do tog ukrštanja, Kisić - Tepavčević kaže da su oba virusa respiratorna i mogu najviše da se prenesu tokom zimskog perioda pošto ljudi tada najviše borave u zatvorenom prostoru.

"Ipak, korona ne jenjava ni tokom leta. Sa druge strane, ako gledamo prethodne godine sezona gripa počinje od kraja oktobra i traje do marta, što je dug period. Imali smo najveći broj obolelih u februaru. Najveći pikovi prethodnih sezona su od decembra do februara, a nekad i do marta".

Kisić - Tepavčević ističe da je veoma važno da se primenjuju opšte mere prevencije koje se koriste za koronu pošto su iste i za grip. Dodaje da je kod virusa gripa situacija u tom smislu povoljnija pošto postoji vakcinacija.

Na pitanje šta se novo unosi u deveti protokol koji se sada piše, direktor Infektivne klinike KCS Srbije Goran Stevanović je rekao da protokoli nisu toliko zanimljivi za medije već za stručnjake odnosno one koji leče ljude.

Dodaje da se novi protokoli pišu kada se prikupe nove informacije iz naših ili stranih izvora po pitanju novih lekova i terapijskih procedura, koji mogu da poboljšaju lečenje bolesnika.

