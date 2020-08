BEOGRAD I NOVI SAD I DALJE LEGLA ZARAZE: Dr Darija otkrila trenutak kad će doći do popuštanja korona mera!

BEOGRAD - Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković kazao je danas da su i dalje Beograd i Novi Sad dva grada sa najvećim brojem aktivno obolelih i novootkrivenih slučajeva zaraze korona virusom.

Gojković je, na konferenciji za štampu, kazao da se na današnji dan nešto povećan broj u Leskovcu i Kruševcu, a opao u Ssapcu i Valjevu.

Direktor Infektivne klinike Goran Stevanović preneo je da je u zadnjih 24 sata u toj ustanovi izvršeno 156 pregleda, od kojih je 30 pacijenata bilo u stanju koje je zahtevalo hospitalizaciju.

U klinici se, prema njegovim rečima, trenutno nalazi 61 pacijent na bolničkom lečenju, od kojih četiri na intenzivnoj nezi na invazivnoj ventilaciji, te osam na drugim formama ventilacije.

Stevanović je kazao da, kada se uzme u obzir da je ranije bilo više od 300 pregleda dnevno, aktuelni broj jasno manji.

- U samom početku julskog dela priče predominirale su osobe mlađeg i srednjeg uzrasnog doba, a sada se vraća deo pacijenata starije životne dobi. Težina kliničke slike ostala je slična - 20 odsto zahteva bolničko lečenje, a ostali mogu na kućno lečenju, objasnio je on.

Kazao je da je na Infektivnoj klinici od početka pandemije pregledano više od 20.000 osoba, urađeno više od 5.000 rentgenskih snimaka pluća, uzeto 10.000 uzorkovana brisa, lečeno 2.800 bolesnika.

Naglasio je da je Infektivna klinika najveći trijažni centar, ali da postoje još tri u kojima je situacija slična. Gojković je preneo da je situacija u Kliničkom centru Vojvodine slična.

- Juče pre pet meseci smo imali prvog kovid pacijenta. Trenutno imamo 244 na lečenju, kazao je on.

Pomoćnik direktora insituta Batut Darija Kisić-Tepavčević rekla je da je u ovom trenutku 3.154 kovid pacijenata hospitalizovano. Kada je reč o deci prenela je da se u KBC Dragiša Mišović nalazi sedmoro dece, na GAK-u tri trudnice koje su pozitivno testirane, u KC Niš jedno dete, u Opštoj bolnici u Ssapcu jedno dete.

Kisić-Tepavčević prenela je da je u ovom trenutku na KiM hospitalizovano 89 osoba, a 424 je u izolaciji. Od tog broja 82 se nalaze u KBC Kosovska Mitrovića, po dve u KC Kragujevac i Niš, i dve u KBC Dragiša Mišović, a jedna u KC Srbije.

U poslednja 24 sata, prema njenim rečima, nijedna osoba sa područja KIM nije preminula. Kada je reč o privatnim laboratorijama osam je podnelo odgovarajuću dokumentaciju za dobijanje prava na testiranje, a donošenja rešenja je u finalizaciji.

Kad se ukidaju mere?

Na pitanje kada se očekuje popuštanje mera pošto je najavljeno da će do toga doći kada ne bude novog zaražavanja i koji će biti kriterijum, ona je kazala da nema neke utvrđene brojke, ali da će do toga doći kada bude kao nakon ukidanja vanrednog stanja. To znači kada bude manji broj novozaraženih i kada za prijem budu dovoljni kapaciteti Infektivne klinike, dodala je ona.

Na isto pitanje pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković je prethodno rekao da se mere mogu popustiti kada budemo imali mnogo manji broj novozaraženih i priliv u bolnicama, kao i kada budu manji i drugi pokazatelji širenja virusa. On je izrazio očekivanje da ćemo imati sve manje brojeve ako se budemo ponašali kao krajem jula i početkom avgusta, zbog čega smo imali smanjenje u prethodnom periodu. Ističe da je važno da odmorimo zdravstvene radnike koji već šest meseci nisu bili nijedan dan na odmoru.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir