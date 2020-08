SPS OTIMA RTS: Socijalisti preko Mrkinog čoveka preotimaju RTS u koordinaciji sa Draganom Đilasom!

Trka za prvog čoveka Radio-televizije Srbije (RTS) još jedan je poligon na kojem pojedini stranački lideri pokušavaju da proguraju svoje političke i poslovne interese. Naime, jedan od kandidata je Vasko Vasović, koji važi za čoveka bliskog počasnom predsedniku socijalista Milutinu Mrkonjiću. Vasović je interno poznat kao lični snimatelj Mrkonjića, od koga je, kako kolege na RTS pričaju, čak dobio kuću u kojoj i danas živi.

Interesantno je da je Vasović redovno zastupljen na portalu koji je deo političkog krila interesno-poslovnog lobija na čelu sa Draganom Đilasom, pa postoji osnovana sumnja da ovaj političar stoji iza njegovog isturanja u trci za čelo RTS.

Agresivna kampanja

- Vasović je gotovo na nedeljnom nivou zastupljen na opozicionim portalima koje kontroliše Đilas i koji kao udarne vesti prenose njegove preteće izjave aktuelnom rukovodstvu RTS, tj. Draganu Bujoševiću. Tu se, pre svega, misli na portal Direktno, gde se najčešće objavljuju Vasovićeve reči. Poruke Vasovića, posebno one u kojima preti da će ugasiti program Javnog servisa, u svakoj normalnoj zemlji bi se smatrale aktom terorizma. Malo je verovatno da neko od zaposlenih u RTS veruje da je Vasović sam krenuo u krstaški rat, s obzirom na medijsku, logističku i svaku drugu podršku koju svih ovih meseci dobija. Uostalom, nema on poslovni kapacitet da sam izvede ovako nešto, pa je jasno da mu neko moćan daje vetar u leđa - priča izvor Kurira i dodaje:

- Mnogi su, takođe, uvereni da iza svega stoji i politička igra, tačnije priprema SPS za slučaj da ostane van vlade. Socijalisti, ili bar njihov deo, ovim pokazuju da rade iza leđa naprednjacima.

Osilio se

Naš sagovornik kaže da je, kada se pogledaju Vasovićevi istupi, gotovo sigurno da iza svega ovoga stoji neka malo jače i bolje organizovana akcija.

- Vasović se prilično osilio u poslednje vreme, pa kolegama obećava bolje pozicije kad on postane vlast. Već se pročulo da je tehničkom osoblju ponudio mogućnost prikrivene sabotaže pa čak i prekida programa u vreme nacionalnog dnevnika - otkriva naš izvor.

Naša redakcija je pokušala u Bezbednosno-informativnoj agenciji da dobije komentar o tome da li će ispitati Vasovićeve pretnje o prekidu programa, što se pod nekim uslovima čak može smatrati aktom terorizma. Bivši obaveštajac Boža Spasić objašnjava da bi nasilan prekid programa Javnog servisa bio klasičan teroristički akt.

- To bi bio pokušaj tihog državnog udara, jer se umesto oružja koristi zauzimanje značajne državne institucije. Praktično bi to bio poziv na nerede, nasilje i ustanak. To je antidržavno i antiustavno delovanje, jer bi značilo da je država izgubila uticaj u javnom dobru kakvo je RTS - kaže on.

DEJAN VUK STANKOVIĆ STRANKE DA NE DIRAJU RTS Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da RTS ne bi trebalo da bude poligon za bilo čiju stranačku ekspanziju. - Može neko da pokuša, ali politička praksa je nešto sasvim drugo. Nisu ovo devedesete, pa da SPS može da preuzme RTS. Ne može niko to, jer RTS i njegovo uređivanje mora da ostane izvan stranačkih kalkulacija - ocenjuje Stanković. foto: Beta/ Medija centar Beograd

