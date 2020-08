TROPSKI TALAS: Stiže nam 37 stepeni, ali i kiša i oluja!

Do kraja avgusta nas očekuju visoke temperature, ali i smenjivanje kišnih i sunčanih dana, što je opasno za najstarije i hronične bolesnike

Do kraja leta poslužiće nas lepo vreme, uz temperature do 35 stepeni i povremene pljuskove, a sledi još jedan tropski talas na kraju avgusta, ocenjuju stručnjaci! Ističu da takvo vreme najviše škodi starijima, hroničnim bolesnicima, astmatičarima i podsećaju da svi treba da se pridržavaju propisanih mera za suzbijanje epidemije koronavirusa.

foto: Zorana Jevtić

Inače, juče je i Republički hidrometeorološki zavod upozorio na pojavu vremenskih nepogoda, koje se očekuju danas i sutra, "uz veliku količinu padavina za kratak period, sa kratkotrajno jakim i olujnim vetrom", te da od petka sledi pretežno sunčano vreme uz postepeni porast temperature.

Da nas čeka kratkotrajni tropski talas, naveo je prof. geografije Marko Čubrilo. - Oko 21. avgusta biće snažan ciklon zapadno od Britanije, u čijem bi centru vazdušni pritisak mogao da se spusti i ispod 975 mb. Kao odgovor na tu sinoptiku, preko juga Evrope bi se pružio greben anticiklona uz strujanje veoma toplog vazduha iz severne Afrike, pa bi temperature u regionu mogle da dostignu i 37 stepeni - navodi prof. geografije Čubrilo.

Meteorolog Đorđe Đurić ističe da se do kraja meseca nastavlja toplo, letnje vreme do 35 stepeni. - U sredu imamo promenljivo vreme, svežije. Temperatura pada ispod 30 stepeni. U četvrtak je stabilizacija i toplije, a za vikend ćemo već imati visoke temperature, do 35 stepeni. Nakon toga se nastavlja stabilno vreme sa maksimalnih 35 stepeni - naveo je Đurić.

I meteorolog Nedeljko Todorović kaže da nas do kraja avgusta očekuje do 35 stepeni, a u septembru blagi pad temperature. - Biće toplo, ali ne iznad 35 stepeni, što bi bilo ekstremno toplo. Biće i kratkotrajnih osveženja od dan-dva sa pljuskovima i grmljavinom. Svaki četvrti, peti dan kratkotrajno osveženje - naveo je Todorović.

foto: Zorana Jevtić

Kardiolog Nada Macura podvukla je da je najbolji način da građani sačuvaju zdravlje da ne izlaze u najtoplijem delu dana, što naročito važi za hronične bolesnike i starije građane, u intervalu od 11 do 17 časova. - Slede tropski dani, u smislu da je vlažno vreme, a toplo. To se veoma teško podnosi, već nekoliko dana smo svedoci tog tropskog leta, promenljivog. Sa popodnevnim kišama, isparenjima, koja su teška za hronične i srčane bolesnike, astmatičare - kaže Macura i dodaje:

- Važno je da svi oni koji idu na plažu ili bazen vode računa o svojoj bezbednosti, od toplotnog udara, sunčanice, a naročito osobe koje nisu plivači ili imaju hronično oboljenje. Uvek birati hladovinu, a držati odstojanje na suvom i u vodi zbog korone. Uzimati mnogo tečnosti, ne preterano hladnu vodu ili prirodne sokove.

Lepeze izvor zaraze Strogo primenjivati propise kriznog štaba u prevozu Dr Macura ističe da je korišćenje lepeza naročito opasno u zatvorenim prostorima, poput autobusa, jer raspiruju čestice virusa, ako ih ima osoba koja koristi lepezu. - Ako je zatvoren prostor, poput autobusa, treba izbegavati upotrebu lepeza. Treba poštovati mere i uputstva kriznog štaba, naročito u autobusu, ne sedati na mesta s nalepnicama, na kojima je sedenje zabranjeno. Na otvorenom se podrazumeva da svi moramo da vodimo računa o fizičkoj distanci - podvukla je Macura i istakla da korisnici klima u svojim domovima moraju strogo da vode računa o njihovom održavanju jer mogu da budu rasadnik zaraze.

Foto/Source:Zorana Jevtić/Kristina Vasković

Kurir