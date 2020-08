Evo šta treba da uradite ukoliko konzumirate alkohol!

Bliži se 16. septembar, Svetski dan odgovorne konzumacije piva a jedan od najvećih domaćih proizvođača, Apatinska pivara i ove godine podseća na odgovornu konzumaciju i rizike pod dejstvom alkohola.

foto: Promo

U okviru svoje kampanje Kad pijem ne vozim donirala je Upravi saobraćajne policije 50 000 usnika za alkometre nastojeći na taj način da doprinese boljoj prevenciji, većoj sigurnosti i bezbednosti učesnika u saobraćaju. Već 14 godina, ova kompanija u saradnji sa Upravom saobraćajne policije, kroz kampanju „Kad pijem ne vozim“ apeluje na odgovornu konzumaciju alkohola, kao i bezbednu i sigurnu vožnju.

foto: Promo

I ove godine poruka je jasna – ukoliko konzumirate alkohol, ne sedajte za volan, već pozovite prijatelja, taksi, prošetajte ili sačekajte autobus!

foto: Promo

„Kampanju „Kad pijem ne vozim“ realizujemo i ove godine čak i kada nema velikih okupljanja i festivala jer smo svesni koliko kontinuiran pristup edukaciji javnosti o važnosti odgovorne konzumacije može umanjiti stepen rizičnog ponašanja i vožnje pod dejstvom alkohola. Odgovornost za volanom je prioritet, zato je i naša dugogodišnja posvećenost ovoj kampanji usmerena na to da sarađujući sa saobraćajnom policijom damo svoj doprinos u edukaciji svih učesnika u saobraćaju“, izjavio je prilikom uručenja donacije Danilo Pušonja, direktor Apatinske pivare i dodao da je to i globalni cilj kompanije Molson Coors Beverage Company da do 2025. godine kroz partnerstva sa globalnim proizvođačima alkoholnih pića smanje neodgovornu i neprimerenu konzumaciju alkohola.

foto: Promo

Važnost odgovorne konzumacije alkohola i edukacije javnosti naglašavaju i u Upravi saobraćajne policije: „Ove godine, uprkos odlaganju brojnih letnjih festivala, primetan je pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, naročito prema turističkim centrima. Zahvaljujući efikasnim kontrolama alkoholisanosti vozača koje sprovodi saobraćajna policija tokom čitave godine, ali i preventivnim kampanjama, od kojih je „Kad pijem ne vozim“ svakako kampanja sa najdužom tradicijom, već četiri godine zaredom postoji konstantno smanjenje broja najtežih saobraćajnih nezgoda koje izazivaju vozači pod dejstvom alkohola. Broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama koje su izazvali vozači pod dejstvom alkohola u toku 2019. godine bio je za 20% manji u odnosu na 2016. godinu, a trend smanjenja je nastavljen i ove godine“, izjavio je Boban Milinković, zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije.

Proteklih godina u okviru kampanje Apatinska pivara donirala je 125 najsavremenijih alkometara Upravi saobraćajne policije u nameri da udruženim snagama edukuje javnost o značaju sigurne i bezbedne vožnje. Ove godine, u okviru kampanje „Kad pijem ne vozim“ tradicionalno će obeležiti Svetski dan odgovorne konzumacije piva - 16. septembar podsećajući svoje zaposlene, kupce i potrošače na pravila odgovorne konzumacije i odgovorno ponašanja u saobraćaju.

Više o aktivnostima posvećenim odgovornoj konzumaciji možete pogledati na

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir