PROGNOSTIČAR IZ RHMZ OTKRIVA KAKVA NAS JESEN ČEKA: U oktobru letnje temperature, a evo kada će biti padavina

Branko Bijelić, prognostičar iz Republičkog hidrometerološkog zavoda kaže da bi i jesen trebalo da bude toplija, kao i septembar, oktobar i novembar.

Prema njegovim rečima, srednje jesenje temperature trebalo bi da da budu od 9 do 14 stepeni Celzijusa. Do 25. septembra očekuju se temperature kao i sada, od 26 do 30 stepeni.

U petak na subotu se očekuje naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmaljavinom, umerenim severozapadnim vetrom i padom temperature za 7 do 9 stepeni.

U subotu promenljivo sa temperaturom od 19 do 24 stepena, a tokom dana biće sunca i uslova za kratkotrajnu kišu.

Takvo vreme se, kaže Bijelić, nastavlja sve do utorka, s tim da će biti sve stabilnije. Na kraju naredne nedelje, 4. oktobra se očekuje toplije sa dnevnim temperaturama od 21 do 26 stepeni.

Bijelić kaže da će Miholjskog leta biti, jer se očekuje da period od 5. do 18. oktobra bude topliji i suvlji od proseka. Temperature bi se kretale u intervalu od 23 do 27 stepeni.

Kako se ide od Miholjdana ka 18. oktobru temperature bi bile u manjem padu, sa jednim kišnim periodom od 12. do 15. oktobra i manjim padom temperature. Krajem druge dekade oktobra temperature bi bile od 15 do 20 stepeni.

Poslednji put kiša je padala 3. septembra. Bijelić navodi da bi od 26. do 29. steptembra trebalo da bude više kiše sa količinom padavina od 10 do 20 milimetara, lokalno i do 40 milimetara.

Prema njegovim rečima, do kraja oktobra se ne očekuje pojava prizemnih mrazeva, osim u kotlinama i rečnim dolinama i visoravni u zapadnoj Srbiji.

