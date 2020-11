OSLONAC I PODRŠKA ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA: Evo koji su USLOVI potrebni da postanete SOS roditelj (KURIR TELEVIZIJA)

Svako dete zaslužuje da raste u porodičnom okruženju i iz te plemenite potrebe nastala su SOS dečija sela još davne 1949. godine.

Koncept SOS dečijeg sela, nakon Drugog svetskog rata, prihvaćen je u 135 zemalja, a jedno takvo selo nalazi se upravo i u Srbiji.

Danas broji tačno 15 kuća, u kojima sa svojim SOS roditeljima živi 69 dece bez roditeljskog staranja.

Direktorka SOS Dečjih sela u Srbiji, Vesna Marković Jokanović ispričala je šta je sve potrebno da bi se postalo i ko su najčešći SOS roditelji.

"Najčešće su to osobe koje smatraju da treba veći deo svog vremena i života da podele sa decom. Ponekad su to osobe koje nisu uspele same da se ostvare kao roditelji i na taj način ispunjavaju tu potrebu za roditeljstvom, ali takođe imamo i sos mame koje već imaju svoju samostalnu decu, ali i dalje osećaju da imaju dovoljno snage i ljubavi da se i drugima posvete", rekla je Vesna Marković Jokanović za Kurir televiziju.

Uslovi da se postene SOS mama nisu rigorozni, a kako kaže ova plemenita žena, najvažnije je da postoji velika ljubav i visoki standardi vaspitanja.

