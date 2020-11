DR NESTOROVIĆ JUTROS ŠOKIRAO GRIPOM PA PREŠAO NA CRNE RUPE: Rekao da je Ronaldo imao prehladu a onda ga skroz zateklo ovo pitanje

BEOGRAD - Pulmolog Branimir Nestorović izjavio je jutros da je važno to što je opao procenat smrtnosti od korona virusa, u odnosu na početak epidemije.

"Ne očekujem katastrofu, teško da može da bude gore nego na početku", rekao je on za TV Prva. On je rekao i da je iznenađujuće da ima vrlo malo slučajeva gripa ove godine, odnosno da je procenat obolevanja od sezonskog gripa opao za 96 odsto. "Nekada se grip pretoči u korona virus, a i ljudi se manje kreću", rekao je Nestorović.

Nestorović je ponovio da deca skoro pa ne mogu da se razbole od korona virusa, posebno ona ispod 12 godina. "Mladi mogu da se razbole, to se zna, ali je rizik od komplikacija bolesti manji, mogu da imaju zapalenje pluća, ali ne neke tromboze", naveo je on.

Govoreći o kolektivnom imunitetu, on je rekao da on sigurno postoji, čak i unakrsno sa drugim korona virusima.

"Malo se priča o Švedskoj, oni jesu imali neke greške, to je priznao glavni epidemiolog. Nisu čuvali domove za stare. Ipak, oni sada skoro i nemaju epidemiju, postogli su kolektivni imunitet", rekao je dr Nestorović.

On je u programu govorio i o sportistima i koroni pa je rekao da sportisti uglavnom imaju blaži oblik jer su to mladi i zdravi ljudi u formi, poput Noleta i Mesija, a onda rekao i da je Ronaldo imao prehladu! On je jutros govorio i kovidu ali i crnim rupama za koje je rekao da su hard-diskovi svemira preko kojih svetovi razmenjuju informacije.

Na kraju voditeljka ga je upitala zašto vas ljudi toliko vole, a on je u trenutku ostao zatečen posle čega se nasmejao.

- Paaaa... ne znam, valjda zbog optimizma... Mislim da je ljudima dosta mračenja ovih poslednjih 9-10 meseci i svega što se događa u svetu, ljudi su željni normalnog života... Pa i meni mnogo toga nedostaje - rekao je pulmolog iz Tiršove.

