PROJEKAT REGIONALNA AGENDA 2020-2030: Početak saradnje za budućnost regiona

U nedelju 6, decembra održan je prvi sastanak u okviru projekta „Regionalna agenda 2020-2030“. Na online događaju sastali su se članovi Izvršnog i Nadzornog odbora Akademije za razvoj demokratije – regionalne inicijative koju su pokrenuli mladi lideri iz regiona Jugoistočne Evrope.

Tako su u diskusiji, između ostalih, učestvovali i Aleksandra Jerkov, članica Upravnog odbora Regionalne akademije, poslanik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, zastupnik u Hrvatskom saboru Bojan Glavašević, Senida Mesi, članica parlamenta republike Albanije, Shpetim Gashi predstavnik civilnog sektora sa Kosova, Council for Inclusive Governance, Kalinka Gaber, državna sekretarka za Evropske integracije Severne Makedonije, Zoran Ilievski,Global Council for Tolerance and Peace, savetnica u Vladi Slovenije i potpredsednica žena Partije evropskih socijalista Mija Javornik, bivši ministar za evropske integracije i glavni pregovarač za priključenje Crne Gore Evropskoj uniji Aleksandar Andrija Pejović, Nataša Vučković ispred Centra za demokratiju, kao i brojni drugi predstavnci nevladinih organizacija.

Predsednik Upravnog odbora Regionalne akademije, Balša Božović, u svom izlaganju, istakao je da se sve zemlje regiona suočavaju sa sličnim problemima-nezaposlenost, siromaštvo, nepoštovanje zakona, odlazak mladih. U tom smislu, neophodan je novi plan. „Regionalna Agenda 2020-2030“ podrazumeva jasne korake, rešenja i nove politike. Cilj je demokratizacija i modernizacija društva, povezivanje i bolja saradnja sa zemljama u okruženju, ali i pružanje nade građanima Zapadnog Balkana, da odlazak nije jedino rešenje i da je uz jačanje lokalnih zajednica, dijalog i razumevanje, bolji život u regionu moguć i ostvariv.

Ovaj projekat podržali su Ambasada Švajcarske u Srbiji, Friedrich Ebert Stiftung i Olof Palme International Centre. Tim povodom, Njegova ekselencija, Urs Schmid, ambasador Švajcarske u Srbiji, direktor Friedrich Ebert Stiftung u Srbiji, dr Max Brandle kao i direktor Olof Palme International Centra za Zapadni Balkan, Johan Schmidt uputili su reči podrške predstavnicima Regionalne akademije i pozdravili buduće inicijative.

Novoosnovana Akademija za razvoj demokratije za cilj ima da ceo region i zemlje koje ga čine postanu istinski demokratska, moderna, razvijena, pravedna i solidarna društva u kojima građani žive dostojanstveno, mladi vide svoju budućnost, institucije rade nezavisno, a ljudska prava se poštuju bez izuzetka. Jasno je da ovaj posao nijedna od zemalja ne može da uradi sama i da je neophodno da na ovom poslu sve naše države sarađuju, bez obzira na dnevno-politička dešavanja i marketinške potrebe političkih elita.

