OPERACIJA SRCA PREKO ZOOMA: Naši kardiolozi pod punom zaštitnom opremom operisali kovid pozitivnog pacijenta (KURIR TELEVIZIJA)

Naši kardiolozi pomeraju granice i to usred korone!

Dokaz za to je operacija u angio sali Odeljenja invazivne kardiologije u Zaječaru koja je izvedena tokom šestog Međunarodnog simpozijuma interventne kardiologije koji se održavao onlajn, i to nad pacijentom sa infarktom u životnoj opasnosti, koji je ujedno imao i koronavirus. On je dovezen iz Negotina, a lekari su mu odmah i to pred kamerama, u prenosu uživo, spasili život. Dr Vladimir Mitov, šef Odeljenja invazivne kardiologije ZC Zaječar kaže da su svi učesnici simpozijuma imali priliku da preko Zooma posmatraju operaciju koja je trajala oko 20 minuta. "Uživo su svi učesnici mogli da prate uživo kako je taj pacijent lečen. Operacija je trajala 20 minuta, pacijent je bio kovid pozitivan, pa je cela ekipa uradila intervenciju u punoj opremi, sa skafanderima, kako procedure nalažu", objasnio je dr Mitov.

Inače, šesti Međunarodni simpozijum organizovan je kako bi se struka upoznala sa novinama u dijagnostici i terapiji kardio-vaskularnih oboljenja.

