TROMBOVI SU VELIKA KOMPLIKACIJA KORONE! Prof. dr Arsen Ristić: Ništa ne može 100 odsto da spreči trombozu

Prof. dr Arsen Ristić, kardiolog, pomoćnik direktora Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije upozorava da Kovid prvo izazove upalu pluća, ali da može da napravi, kao i neki drugi virusi, poput gripa ili herpesa i još petnaestak drugih, i upalu srčanog mišića, oštećenje unutrašnjeg sloja krvnih sudova koje se komplikuje stvaranjem krvnih ugrušaka u krvnim sudovima.

Trombovi su velika komplikacija korone. Koliko je bitna antikoagulaciona terapija?

- To je jedna od komplikacija u kovidu koju je najlakše sprečiti ako već imate burnu upalu i rizik za stvaranje krvnih ugrušaka. Lekovi koji razređuju krv su široko dostupni. U bolničkim uslovima to su obično injekcije koje se daju potkožno, a za one koji su kod kuće ima više vrsta tableta. Međutim, ta terapija ne može stopostotno garantovati da će sprečiti stvaranje krvnih ugrušaka i najtežih komplikacija, pa i plućne embolije. Ali, u svakom slučaju, to znatno smanjuje rizik i široko se primenjuje i u svim našim bolnicama.

Kurir.rs/ J. S. Spasić

