OLENIK: Sud časti Lekarske komore da saopšti stav o lekarima koji ne žele da se vakcinišu

Advokat za ljudska prava Aleksandar Olenik pozvao je danas Lekarsku komoru Srbije da saopšti stav o lekarima koji odbijaju da se vakcinišu protiv virusa korona.

“Ako lekari odbijanjem vakcine izaberu da ugrožavaju svoje zdravlje i svoj život, da li mogu slobodno da ugrožavaju i pacijente? Smatramo ovo pitanje legitimnim, jer se nažalost pokazalo da upotreba zaštitne opreme nije dovoljna i da vakcina predstavlja jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća koje je spasilo milione života. Ne vidimo razlog da u slučaju koronavirusa bude drugačije”, naveo je Olenik u saopštenju za javnost.

On je upitao da li je lekar koji odbija da se vakciniše prekršio jedno od osnovnih medicinskih načela koje glasi “primarno ne naškoditi”.

“Najpozvanija da odgovori je Lekarska komora, ali ona ćuti. Ovakvo postupanje lekara bez obrazloženja javnosti, dovodi u pitanje medicinsku struku. Gde je tu logika i Hipokratova zakletva?”, upozorio je Olenik i podsetio da je do sada tokom epidemije kovida-19 u Srbiji umrlo 70 lekara.

“Sasvim je sigurno da je ovih 70 lekara radilo za vreme dok su bili zarazni i to se tada nije moglo sprečiti. Ali se sada, dostupnom vakcinom, apsolutno može sprečiti da nas zaraženi lekari leče. Setimo se samo kampanje protiv MMR vakcine kada je zbog malog broja vakcinisane dece došlo do epidemije i brojnih smrtnih slučajeva kod dece. Tek nakon pojave epidemije morbila i smrtnih posledica, broj vakcinisane dece je ponovo počeo da raste. Veći broj vakcinisane dece doveo je do smanjenja obolelih od morbila i smrtnosti. Isti princip se može primeniti u slučaju koranavirusa”, kazao je Olenik.

Prema njegovim rečima, nijedna vakcina protiv koronavirusa još uvek nije prošla celukupno testiranje, ali su neke od njih odobrene za upotrebu zbog hitnosti, odnosno zbog pandemije.

“Upravo zbog ovoga, vakcinisanje nije obavezno za građane. Iz istog razloga, vakcinacija, pravno- formalno, nije obavezna ni za medicinske radnike. Konkreno, u ovom trenutku lekari imaju pravo da odbiju vakcinaciju protiv koronavirusa i oni to masovno čine. Ti isti lekari koji su odbili vakcinisanje, nesmetano leče građane i na taj način produbljuju nepoverenje u medicinu umesto da podižu terapije na viši nivo”, naveo je Olenik.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir