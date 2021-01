PODNETA PRVA TUŽBA PROTIV NATO U SRBIJI: Policajac oboleo od sarkoma traži odštetu od 100.000 evra!

Prva tužba protiv NATO alijanse u Srbiji zbog bombardovanja osiromašenim uranijumom 1999. godine, zbog kojeg su mnogi građani oboleli od raka, podneta je danas u 11 časova Višem sudu u Beogradu.

Tužbu je podnela advokatska kancelarija "Aleksić" iz Niša u ime penzionisanog policajca iz Beograda, koji je boravio na Kosovu i Metohiji tokom bombardovanja, a koji je kasnije oboleo od kancera, kako tvrdi, upravo iz tog razloga.

- Podneli smo tužbu protiv NATO pakta radi naknade materijalne i nematerijalne štete koju su pretrpeli naši građani, kao posledica bombardovanja. Tokom vazdušnih napada na državu 1999. godine je izručeno 15 tona bombi sa osiromašenim uranijumom, a vise hiljada ljudi obolelo je od kancera. Više od četiri godine smo radili na ovim tužbama uz konsultacije sa svetskim ekspertima, od kojih smo dobili punu podršku. Naši veštaci dokazali su vezu između sarkoma, od koga je oboleo ovaj policajac, i jonizujećeg zračenja iz osiromašenog uranijuma. Tužbeni zahtev smo podneli u iznosu od 100.000 evra zbog visokih sudskih taksi - kazao je za Kurir advokat Srđan Aleksić i dodao da postoji predlog da se sve reši medijacijom, ali i da NATO očisti teritoriju od zaostale municije:

- Viši sud sada ima šest meseci da dostavi ovu tužbu sedištu NATO u Briselu, a ukoliko Viši sud odbije našu tužbu, u šta sumnjam, onda ćemo pravdu tražiti u Strazburu. Pravo na život i zdravlje mora biti iznad svega! Naši sudovi sada moraju dostojanstveno i hrabro da stanu u odbranu prava na život svojih građana. Za sada imamo 2.300 zahteva građana koji žele da tuže NATO. Broj će sigurno biti veći, tako da moramo sve to da objedinimo i uobličimo kako bi dokazali ono što već jesu moje kolege iz Italije, a to je prisustvo teških metala kod obolelih. To je direktan pokazatelj da su oboleli od osiromašenog uranijuma. Advokat Fjore Tatalja iz Italije je dokazao da je 70 vojnika obolelo iz ovog razloga. Niška advokatska kancelarija "Aleksić" će finansirati prvih pet taksi pred našim sudovima u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Vranju. U Italiji se ove takse nisu naplaćivale, dok kod nas imaju visoku cenu, pa će se advokati zalagati da se u ovakvim slučajevima ne naplaćuju ni kod nas.

100 hiljada evra traži se kao odšteta u prvoj tužbi protiv NATO u Srbiji

2.300 zahteva za tužbu protiv Nato ima trenutno

70 italijanskih vojnika je dokazano obolelo od osiromašenog uranijuma

