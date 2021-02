SLAVIMO SVETOG APOSTOLA TIMOTEJA: Danas nema razloga da se plašite svojih protivnika! OVAJ SVETITELJ POSEBNO JE VAŽAN ZA BEOGRAD

Prema legendi u koju veruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Jedan od tih “malih apostola” je bio Sveti apostol Timotej.

Životni put ovog hrišćanskog svetitelja u velikoj meri odredio je jedan drugi apostol. Naime, kada je Timotej rođen u 1. veku njegova majka i baka, iako su bile Jevrejke, odmah su prihvatile hrišćansku veru zbog čega ih je apostol Pavle pohvalio.

“Naučivši se blagosti i bivši razuman u svemu, blagom savešću dostojno si se obukao. Napojio si se od sasuda izabranog (Pavla) tajni neizrečenih, veru sačuvavši, dobar kraj imajući, Apostole Timoteje: Moli Hrista Boga, da spase duše naše.”

Kada je Timotej odrastao i sam se susreo sa apostolom i posvedočio njegovim čudima. Nakon toga Timotej je postao stalni saputnik apostola Pavla obišavši sa njim Grčku, Makedoniju i stigavši sve do Italije i Španije. Veruje se da je stigao i do naših prostora, a pre svega do Singidunuma (današnjeg Beograda) po kome je širio hrišćanstvo. Predanje kaže da je upravo ovaj svetitelj bio prvi koji je današnju srpsku prestonicu proglasio za “hrišćanski grad”.

Sveti Timotej bio je odličan besednik i zahvaljujući svojoj slatkorečivosti mnoge je uspeo da ubedi u ispravnost hrišćanskog učenja. Apostol Pavle ga je nazvao svojim “sinom u veri”. Nakon Pavlove smrti Timotej je za učitelja imao Svetog Jovana Jevanđelistu, a kasnije je postao episkop u Efesu. Tu je i nastradao nakon što su ga neki neznabošci na prevaru uhvatili i ubili. Bilo je to oko 93. godine.

Sahranjen je u Carigradu u crkvi Svetih apostola, odmah do groba Svetog Luke Jevanđeliste i Svetog Andreja Prvozvanog. Sveti apostol Timotej smatra se zaštitnikom dobrih i pravednih govornika, kao i razumnih ljudi. Legenda kaže da nikada nije podigao glas već da je uvek govorio tiho i sa uvažavanjem onoga sa kojim priča bio to prijatelj ili neprijatelj. Zato, nema razloga da se danas plašite svojih protivnika. Zamolite Svetog apostola Timoteja za pomoć i imaćete Boga na svojoj strani pa će i svaka nevolja biti prevaziđena.

