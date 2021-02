GRADONAČELNIK NOVOG SADA MILOŠ VUČEVIĆ: Kriminalna grupa Velje Nevolje pretila je da nadmaši zemunski klan (KURIR TELEVIZIJA)

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS gostovao je u "Usijanju dana" na Kurir televiziji gde je govorio o najaktuelnijim temema koje ovih dana potresaju Srbiju.

Jedna od njih je i obračun države sa organizovanim kriminalnim grupama, koja več danima puni stranice najuticajnijih portala i novina.

-Zaista sam ponosan na državu, mislim da od "sablje" nismo imali ovakvu akciju i borbu protiv tako organizovane grupe, kao što je ova. Zaista je pretila opasnost da kriminalna grupa Velje Nevolje ugrozi funkcionisanje države i svih vitalnih i nacionalnih državnih interesa. Svaka čast svim državnim organima, predsedniku koji je to najavio, vladi koja je to proklamovala. Policija je pokazala da ima sposobnost da odgovori na svaki zadatak i mislim da je to nešto što građani očekuju od policije - ističe gradonačelnik Novog Sada Vučević.

