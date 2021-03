DR NENAD BJELICA: Vraća nam se katastrofa iz novembra! Imamo više od 600 pregleda dnevno!

Dr Nenad Bjelica, direktor doma zdravlja "Dr Simo Milošević" s Čukarice u Beogradu kaže za Kurir da u njihovoj kovid ambulanti u Železniku dnevno više od 600 pregleda.

- U proseku 20 -30 pacijenata svakodnevno upućujemo na trijažu u Infektivnu kliniku jer već imaju teže upale pluća i simptome koji su verovatno za bolničko lečenje. Dnevno uradimo više od 150 rendgenskih snimaka. Pritisak je blizu onoga u novembru kada nam je bilo najgore - tada smo imali oko 800 pregleda dnevno. Molim ljude da se poštuju mere i da se vakcinišu, na pragu smo nove katastrofe kakva je bila u novembru i decembru - kaže dr Bjelica. Starosna struktura zaraženih je šarolika, ali je uglavnom reč o radno sposobnom stanovništvu. - Većina starijih se i vakcinisala i poštuje mere. Već 50 odsto starijih od 65 godina s naše opštine je vakcinisano, a uz to onise uvek pridržavaju mera. A oni drugi, koji prave gužve po kafićima, tržnim centrima i na svakom drugom mestu, su ujedno i oni koji prave gužve i ispred kovid ambulante. Vakcinacija, maska i distanca su nam zasad jedino oružje i jedini spas - ističe dr Bjelica i dodaje da ima i onih, ali to nije zabrinjavajući broj, koji su se zarazili nakon primljene prve doze vakcine jer ne poštuju mere: - To nije nešto što se unapred nije znalo. Potrebno je poštovati sve mere, čak i nakon revakcinacije, jer se antitela ne stvraju odmah, za sve treba neko vreme, pa ne možemo potpuno biti sigurni u kojoj meri su i vakcinisani ljudi u stanju da prenosu infekciju. (Kurir.rs)

