DR MIRSAD ĐERLEK ZA KURIR O KOVID PASOŠIMA: Država će uraditi sve što je potrebno da svi građani mogu da putuju!

Šokantni predlog iz Brisela da "kovid pasoši" važe samo za vakcinisanje cepivima koje je odobrila Evropska agencija za lekove (EMA), zabrinula je mnoge građane Srbije koji su primili kinesku ili rusku vakcinu. Međutim, dr Mirsad Đerlek kaže za Kurir da razloga za brigu nema, jer će, ukoliko takva odluka i bude doneta, država uraditi sve što je potrebno da svi građani mogu da putuju bez obzira koju su vakcinu primili.

- Veliko je pitanje šta će se desiti i da li će se 17. marta sve zemlje članice Eu složiti sa tim predlogom. Ne verujem da će biti baš tako rigidni, jer se pre svega Eu, zbog ekonomskih razloga, neće odreći turista iz Rusije i Kine. Čak i da bude doneta, najverovatnije je da će se do juna revidirati, pa će i kineska i ruska vakcina biti dozvoljene u kovid pasošu - kaže dr Đerlek i dodaje da bi donošenje ovakve odluke bilo suprotno evropskim vrednostima, jer se ograničavaju osnovna ljudskih prava, pravo na kretanje i pravo na izbor vakcine.

- Čak i da se to desi, država je spremna da omogući brzu izradu PCR ili, ako je potrebno, drugih testova, te će naši građani za sat, dva dobijati rezultate i moći da putuju.

foto: Shutterstock

Dr Đerlek kaže da će biti urađeno sve što je neophodno kako bi moglo da se putuje, ali da je prioritet i dalje očuvanje zdravlja građana.

- Naši građani neće ostati uskraćeni za putovanja, ali nama je, pre svega, cilj da zaštitimo zdravlje ljudi. Da bismo putovali moramo ostati zdravi. Moramo da nastavimo sa masovnom vakcinacijom. Nadamo se da ćemo do kraja juna uspeti da revakcinišemo 2,5 miliona građana, a ako se na to dodaju oni koji su imunitet dobili samozaražavanjem, to bi onda značilo da smo blizu kolektivnog imuniteta i da možemo da razmišljamo o odmoru - zaključuje on.

(Kurir.rs/R. K.)

Kurir