KONAČNO JE ZIMI DOŠAO KRAJ: Poznati meteorolog najavio pravo prolečno vreme! SLEDEĆE NEDELJE PREKO 20 STEPENI

Prethodnih dana vreme je bilo pravo jesenje-zimsko, uz kišu, susnežicu i sneg, a Baba Marta je pokazala svoje pravo lice. Jug i jugoistok Srbije bili su pod snežnim pokrivačem. I dok je na Zlatiboru 25 cm snega, na Kopaoniku ga ima 145 cm, a na Staroj planini čak 180 cm. Hladan i promenljiv mart je potpuno normalna i uobičajena pojava, pa je tako sneg zabeleo i pre godinu dana u ovo vreme, ali i 2018. dok je 2017. godina temperatura u ovo vreme dostigla i letnjih 27°C, navodi Đurić.

Današnje jutro osvanulo je vedro i veoma hladno, uz mraz u svim predelima. Minimalna jutarnja temperatura kretala se od -9°C do -3°C, dok je u Beogradu, u Valjevu i u Loznici bio -1°C. Sjenica je merila -10°C, a Kopaonik -12°C. Veoma niske temperature u ovom delu godine mogu da uslove ogromne štete na poljoprivrednim i ratarskim kulturama i na voću, pa je neophodna adekvatna mera zaštite.

Tokom većeg dela marta bilo je mraza, pa su posledice već vidljive. Slab do umeren mraz očekuje se u većini predela i u petak ujutro, a u subotu samo na jugu i jugoistoku Srbije, dok će u nedelju ujutro mraz u svim predelima izostati i to zbog prolaznog naoblačenja sa kišom. Ipak, kako nas poslednjih dana marta i prvih dana aprila očekuje pravo prolećno vreme, uslova za slab mraz biće tek ponegde u jutarnjim časovima, uglavnom i naročito pri tlu.

Srbija je ovih dana pod uticajem snažnog anticiklona. Vazdušni pritisak je zbog osetnijeg porasta znatno iznad normale, kaže Đurić.

U Srbiji u petak jutro vedro i veoma hladno, u većini predela uz slab do umeren mraz, a u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana sunčano i toplije, a u južnim i centralnim predelima uz dnevni razvoj oblačnosti. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od -7 do 1°C, u Beogradu od -2 do 0, maksimalna dnevna od 11 do 15°C, u Beogradu do 14°C.

foto: AP

U Srbiji u subotu sunčano i toplo, maksimalna temperatura i do 21°C, u Beogradu do 20°C, a duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Krajem dana naoblačenje, a toku noći na severu i zapadu Srbije očekuje se kiša. U nedelju nakon oblačnog jutra i prepodneva sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom, tokom dana razvedravanje. Prolazno će duvati pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 10 do 16°C, u Beogradu do 13°C. Dakle, ovo prolazno i kratkotrajno pogoršanje vremena biće uslovljeno brzim prodorom oslabljenog hladnog fronta sa severozapada, tvrdi Đurić.

U ponedeljak smena sunčanih i oblačnih intervala. Od utorka sunčano i veoma toplo, uz temperature i preko 20°C, a sredinom sledeće sedmice i do 24°C, nakon čega će temperatura biti u padu. Prethodnih dana temperature u Srbiji bile su za 5 do 7 stepeni niže od proseka za ovo doba godine. Kako je prosek maksimalnih temperatura za kraj marta od 12 do 16°C, vidimo da će one u subotu i sledeće sedmice biti više za oko 5 stepeni, a sredinom sledeće sedmice više i za 7 stepeni od proseka.

Kurir.rs

Kurir