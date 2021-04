VREMENSKI OBRT STIŽE PREKO NOĆI: Meteorolog Đorđe objavio detaljnu prognozu za narednih 7 dana VRAĆA SE PROLEĆE

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je prognozu za naredne dane i najavio da nam se proleće već za vikend vraća u velikom stilu! Danas je veći deo Srbije osvanuo pod snegom, temperatura je retko gde prešla pet stepeni, ali već sutra prema njegovim rečima počinje poboljšanje vremena.

- Već od četvrtka će biti toplije, od petka nam se vraća proleće, za vikend oko 20 stepeni, a početkom sledeće sedmice i do 25 - napisao je Đurić.

Meteorolog je naglasio da će jutra u četvrtak i petak biti ledena bez obzira na dolazak tople vazdušne mase.

- U četvrtak promenljivo oblačno, uz lokalnu pojavu kiše i pljuskova, a na planinama se očekuju pljuskovi snega. Ponegde se očekuje i kratkotrajna i lokalna pojava krupe. Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 11, a jak severozapadni vetar do kraja dana biće u slabljenju. U petak pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15. Za vikend toplo, a slab mraz očekuje se u subotu ujutro još na jugu i jugoistoku Srbije. Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 19. U subotu će biti sunčano, a u nedelju povećanje oblačnosti. U petak i tokom vikenda vetar slab do umeren, južni i jugoistočni - navodi Đurić.

Naglašava da će sredinom sledeće nedelje uslediti još jedan vremenski obrt.

- Još toplije početkom sledeće sedmice, a maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak i do 25 stepeni. U utorak sa zapada pogoršanje vremena, a u sredu zahlađenje i temperatura u padu za desetak stepeni - dodao je Đurić.

(Kurir.rs)