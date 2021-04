ŠKOLSKI PSIHOLOG BRANKA TIŠMA ZA KURIR O UZROKU LOŠIH REZULTATA NA PROBNIM TESTOVIMA: Jedna stvar je presudna!

Branka Tišma, školski psiholog, objasnila je za Kurir odakle ovako slabi rezultati da probnom testu male mature.

- To su osmaci koji tokom prvog polugođa ne shvataju ozbiljno malu maturu. Tek u martu osete pritisak i počnu da se spremaju. Ovi loši rezultati me ne čude, uobičajeni su jer svake godine budu loši, nije to samo zbog onlajn nastave, ima udela, ali nije presudno - rekla je Tišma.

Ona naglašava da su se đaci tokom vremena navikli na onlajn nastavu, ali da se ne snalaze svi najbolje. - To je bila velika promena za njih, za nastavnike i roditelje. Učenici su morali da budu samostalniji, odgovorniji, ono što ne razumeju sami istražuju ili pitaju nastavnika kako bi obezbedili pravilno učenje, ali sve to ide na teži način kod pojedinaca - kazala je Tišma.

Kako ona navodi iz generacije u generaciju, a sada i u većem broju učenici ne obraćaju dovoljno pažnje na pitanja, daju brze odgovore.

- Ovi rezultati pokazuju nastavnicima gde treba dodatno da pomognu učenicima i da ih bolje spreme za završni test. Školsko ispitivanje se dosta razlikuje od ovih pitanja na testu koja obuhvataju ključne stvari. Oni gledaju da što pre odgovore i da izađu - rekla je ona i dodala:

- Tekst iz srpskog koji je na celoj prvoj strani ne pročitaju kako treba i ne shvate suštinu. Zadaci iz matematike imaju prostora za pisanje postupka računice, a često se dešava da stoji samo krajnji rezultat. Način na koji uče i daju odgovore pokazuju da nisu mnogo motivisani. Za završni test dođu pripremljeniji i rezultati uvek budu bolji - zaključila je Tišma.

