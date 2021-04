ČEKAMO VAŽNU ODLUKU Hoće li u Srbiji biti povlastica za vakcinisane? Najvažnija stvar jasna, a evo koji su benefiti prvi na listi

Povlastice za vakcinisane građane biće razmatrane na jednoj od narednih sednica Kriznog štaba. Kako se saznaje prvo popuštanje mera za vakcinisane, moglo bi da bude sprovedeno na kulturnim i muzičkim događajima poput festivala.

Međutim, grubo rečeno, "veća prava" za vakcinisane protiv Kovida, nije samo medicinsko već i etičko i pravno pitanje.

Kako se saznaje, na dosadašnjim sednicama Kriznog štaba pominjana je mogućnost "popuštanja mera za vakcinisane". Benefiti sa preciznim odredbama nisu stavljani na sto pred članove Vladinog štaba, ali se ovo pitanje provlačilo kao tema koju treba razmotriti.

- Nije bilo detaljne rasprave, niti je bilo predloga konkretnog šta i kako bi moglo, ali jeste sporadično pominjano da bi trebalo omogućiti pogodnosti za vakcinisane - kaže jedan od članova Kriznog štaba.

Ideja da vakcinisani ipak, dobiju neke privilegije, a koje su sada sasvim uskraćene svima, nije samo poziv i stimulans za vakcinaciju. Prvenstveno, činjenica je i da ne mogu čitavi segmenti života "ostati zaključani u nedogled" već se naprotiv mora omogućiti epidemiološki siguran i bezbedan način funckionisanja.

Pojedine države to su već uradile počev od Izraela koji ima najviše vakcinisanih, u Barseloni je pre nekoliko dana organizovan muzički događaj sa 5000 ljudi i to vakcinisanih i onih koji su doneli uverenje o urađenom antigenskom testu. Događaji kakve pamtimo pre Kovida počeli su da se održavaju i u Engleskoj ali i Amsterdamu.

Šta kaže zakon

Pravnik Milan Antonijević kaže da veća sloboda za vakcinisane nije diskriminacija već potpuno legitimna odluka.

- Nije reč o zabrani, niti umanjenju nečijih prava već to je davanje mogućnosti građanima da pristupe pravima koja su u ovom trenutku ograničena. Prioritet je opšte zdravlje i ono po zakonu nalaže brigu o celokupnoj populaciji. To praktično znači, da je jedini kriterijum da odluka nema štetnosti po zdravlje. Otuda se ne može govoriti o diskriminaciji ukoliko postoje benefiti za vakcinisane - poručuje Antonijević.

On dodaje da odlučivanje u ovom slučaju kroz brojke - vakcinisanih je manje od nevakcinisanih, nema u pravu ulogu.

- U pravu brojke na takav način nemaju ulogu u smislu da je trenutno manjini nešto dozvoljeno, a većini ne. Ono o čemu bi trebalo da se vodi računa jeste manji broj građana koji ne smeju da prime vakcinu i kod te kategorije to treba uzeti u obzir. dakle benefiti za vakcinisane su poptuno legitimni - ističe pravnik Milan Antonijević.

I Lekarska komora Srbije

U Lekarskoj komori Srbije kažu da je njihova primarna aktivnost etika lekarske profesije i kada je reč o zdravstvenoj zaštiti lekari ne prave razliku između vakcinisanih i nevakcinisanih. Etički kodeks lekarske profesije nalaže jednakost i lekar je dužan da lekarsku pomoć pruža svima jednako bez obzira na godine života, pol, rasu, nacionalnu pripadnost.

Na pitanje da li su benefiti za vakcinisane etički prihvatljivi, ističu da je "masovna vakcinacija jedini način da se epidemija korona virusa stavi pod kontrolu"

- Zato smatramo da je u ovom trenutku najvažnije da se svi u zdravstvenom sistemu fokusiramo na iznalaženje svih načina na koje ćemo motivisati građane da se vakcinišu - dodaju u LKS.

Za sada je izvesno da će se na Kriznom štabu razmatrati modeli vezani za muzičke festivale koji predstoje i da će vakcinisani imati tu privilegiju. Nije isključeno da se po istom principu dozvole i gledaoci na utakmicama. Za sada najintezivniji razgovori predstavnika vlasti bio je sa inicijativom “Save events Serbia” koja je prvenstveno usmerena na događaje velikog formata od nekoliko hiljada posetilaca u oblasti kulture i muzičke industrije.

Ova inicijativa je po ugledu na protokole koji se već koriste u Evropi, uradila i za Srbiju plan koji predviđa da vakcinisani mogu na događaje. Primera radi; "protokol A" podrazumeva događaj do 500 ljudi na koji imaju pristup samo vakcinisani, Protokol B - 1000 posetilaca i to vakcinisani i pozitivni na antitela, Protokol C - do 2.500 gostiju i to vakcinisani, pozitivni na antitela i oni koji urade PCR test i, Protokol D sa više od 2.500 ljudi gde uz sve pomenuto može ući i uz negativan antigenski test.

Ideja o benefitu za vakcinisane prihvatljiva

Ključno za povratak u "normalan život" jeste vakcinacija, a da bi oni koji su primili neku od vakcina trebalo da imaju i neke benefite komentarisao je i član Kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon.

- Smatram da treba da imaju neke benefite svi koji su zaštićeni, oni koji su vakcinisani, koji imaju antitela ili negativan PCR test. Ta ideja već postoji neko vreme - kaže Kon ali i dodaje da ne možete o tako nečemu da pričate ako je vakcinisanih samo 10 odsto jer je tada veoma ozbiljna diskriminacija - rekao je dr Kon.

On je istakao da bi ideja popuštanja mera za vakcinisane svakako bila epidemiološki prihvatljiva.

- Ja kao epidemiolog kažem da je ta ideja prihvatljiva, ali ne znam koliko je društveno prihvatljiva. To je nešto što dolazi na dnevni red i vizija je veoma bliske budućnosti - kaže Kon.

