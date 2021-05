NOVO POGORŠANJE VREMENA! Stižu pljuskovi - evo kada se konačno razvedrava!

Promena pravca vetra je najava novog pogoršanja vremena koje ka nama stiže već u noći ka sredi, a donosi ga nov frontalni poremećaj i ciklonska akitvnost koji će se tokom dana preko središnje Evrope približavati Alpima. Već u drugom delu noći na zapadu, jugozapadu, a kasnije i na severozapadu regiona očekuje nas naoblačenje sa kišom i mogućim pljuskovima", naveo je Čubrilo.

Kako je rekao, sutra tokom dana pogoršanje će polako zahvatiti veći deo regiona donoseći kišu, a nad središnjim i posebno istočnim predelima može biti i grmljavinskih pljuskova. Najmanje kiše biće duž obale srednjeg i južnog Jadrana i na jugoistoku Srbije. Sutra na zapadu vrlo hladno uz maksimum oko +14 stepeni Celzijusa, dok će na jugoistoku biti i do +23 stepena Celzijusa.

"U noći ka četvrtku na zapadu postepen prestanak padavina, ali će se nad velikim delom središnjih i severnih predela zadržati hladno uz obilnu kišu, koja će nad ovim predelima padati i u četvrtak tokom prvog dela dana. Trenutno modeli pokazuju da najveći deo Vojvodine, istočne predele Hrvatske i severoistok BiH, spadaju u oblasti gde bi kiše bilo najviše.

foto: Ana Paunković

Ne očekuju se jače grmljavinske nepogode obzirom da zbog niske temperature u atmosferi neće biti dovoljno energije za ovakve procese, ali ponegde nad ovim predelima od srede ujutro do četvrtka posledne može pasti i oko 25-30 mm. Kiša će najkasnije stići na jugoistok Srbije i to tek u četvrtak posle podne, a nad južnim Jadranom samo ređa pojava pljuskova", naveo je meteorolog, te dodao da nas od sutra ponovo očekuje umeren do pojačan vetar severozapadni. On će na jugu regiona još sutra biti južni, dok će u četvrtak nad severom regiona duvati jak severozapadni vetar.

"U četvrtak neobično hladno i ned velikim delom regiona dnevni maksimum od +8 do +14 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka za ovaj deo godine. Zbog vrlo niske temperature sutra posle podne i u četvrtak na planinama preko 1000 metara nadmorske visine može biti i snega.

U petak tokom dana postepeno razvedravanje uz uglavnom suvo vreme i ređu pojavu pljuskova. Severozapadni vetar će polako slabiti, a dnevni maksimum i dalje nizak ali u porastu u odnosu na sredinu nedelje. Od subote modeli simuliraju izmenu sinoptike i prodor vlažnog i hladnog vazuduha preko zapadne i središnje ka jugozapadnoj Evropi. Za naš deo kontinenta to znači okretanje vetra na južni smer uz otopljenje, te bi za vikend maksimumi vrlo često bili od +23 do +27 stepeni Celzijusa uz moguću pojavu grmljavinskih pljuskova posebno na zapadu i severu regiona gde će biti i malo svežije", naveo je Čubrilo.

Kako je istakao, od nedelje oba operativna, a posebno ECMWF simuliraju povlačenje vrlo toplog vazduha iz Afrike te bi maksimumi prelazili i +30 stepeni Celzijusa. Međutim, ansamble članovi oba modela takav scenario za sada ne podržavaju i simuliraju umereno otopljenje uz osveženje i pljuskove oko 28.05.

Čubrilo je naveo da dugoročan trend za sada takođe nema signal za neko konkretno i dugotrajnije otopljenje te bi sam kraj ovog i početak narednog meseca mogli ponovo doneti sveže i kišovito vreme.

Kurir.rs