KORONA LJUDIMA ISPRAZNILA DŽEPOVE: Preprodaju zamenske vaučere za letovanja po nižim cenama kako bi dobili bar deo novca

Oko 300.000 građana Srbije, koji prošle godine zbog pandemije koronavirusa nisu mogli da otputuju na uplaćeno letovanje, dobilo je zamenske vaučere. Međutim, kako su u međuvremenu neki od njih zbog krize sa koronavirusom ostali bez posla, sa smanjenim primanjima ili su imali neke druge porodične probleme, ove godine rešili su da preprodaju svoje vaučere!

Tako se na pojedinim portalima mogu naći oglasi u kojima se po nižoj ceni "ustupaju" letovanja, a svoja iskustva sa ovim vidom trgovine ispričao je za Kurir i M. LJ. (42) iz Beograda.

- Trebalo je prošle godine da putujem sa suprugom i sinom na Tasos. Letovanje smo uplatili preko agencije još u februaru prošle godine. Međutim, desila se korona, sve je propalo i dobili smo zamenski vaučer. Bio sam zaposlen u jednom restoranu kao kuvar, ali sam prošle godine kada restorani nisu radili, dobio otkaz, pa tako sada nisam u prilici da razmišljam o moru i letovanju. Mogao bih da čekam januar 2022. da mi agencija vrati novac, ali mi pare trebaju sada, pa sam iz tog razloga oglasio da prodajem aranžman za 700 evra, iako sam platio ukupno oko 1.000 evra - kaže M. LJ i dodaje da mu se već dosta ljudi javilo.

On je, sudeći i prema portalu "grčkainfo.com", samo jedan u nizu sugrađana koji na ovaj način pokušava da reši svoje finasijske probleme.

- I ove godine smo dobili nekoliko molbi za pomoć za ustupanje letovanja - navode na ovom portalu i dodaju da su upravo zbog toga napravili posebnu stranu na kojoj će objavljivati ove oglase kako bi pomogli porodicama da ne ostanu bez novca.

Turističke agencije mahom dozvoljavaju ustupanje aranžmana drugom putniku, jer im nije toliko važno ko putuje već da se putovanje realizuje, kaže za Kurir Milan Lainović, potpredsednik Asocijacije turistickih agencija Srbije (Juta) i vlasnik jedne turističke agencije.

- Mi dozvoljavamo našim putnicima da zamenske vaučere ustupe komšiji, prijatelju, drugu, kome god hoće. Procedura je jednostavna. Potrebno je da putnik samo dođe u agenciju i potpiše da ustupa aranžman na ime drugog putnika i tako to završavamo - kaže Lainović i dodaje da se i ranije dešavalo da ljudi ne mogu da putuju, pa im se na isti način izlazilo u susret. Inače, putniku se, uglavnom, samo u slučaju da je putovanje otkazano 45 do 90 dana pre putovanja vraća pun iznos aranžmana, a i tada mu se naplaćuju administrativni troškovi agencije.

TABELA - Otkazivanje aranžmana i povrat novca

Broj dana pre putovanja Organizator zadržava 45 do 90 samo administrativni troškovi 30 do 44 10% aranžmana 29 do 20 20% aranžmana 15 do 19 40% aranžmana 10 do 14 80% aranžmana 6 do 9 90% aranžmana 0 do 5 100% aranžmana