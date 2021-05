Posebni uslovi prilikom zaključivanja kasko i polisa putnog zdravstvenog osiguranja

Nakon po svemu posebne prethodne godine, DDOR osiguranje pripremilo je niz pogodnosti prilikom zaključivanja polisa kasko i putničkog zdravstvenog osiguranja. Na ovaj način će leto početi bezbrižnije, a vreme koje predstoji biti sigurnije, uz polise osiguranja sa popustima čak do 50%.

Svim klijentima koji do 15. jula zaključe polisu Kasko osiguranja za svoje vozilo ona će biti umanjena za čak 40%, a uz nju biće omogućeno ugovaranje osiguranja Pomoć na putu, sa popustom od 50%. Na ovaj način vozilo, bez obzira da li je novo ili se već koristi, biće potpuno osigurano u slučaju sudara, oštećenja ili krađe, a ukoliko se vozilo pokvari na putovanju, obezbeđena je kvalitetna pomoć kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Za sve klijente koji odgovorno kreću na putovanja i ugovaraju polisu Putničkog zdravstvenog osiguranja, bilo za sebe, porodicu ili grupu prijatelja, DDOR osiguranje će obezbediti jedan dan osiguranja gratis. Uz to, u toku trajanja putovanja, obezbeđeno je ugovaranje osiguranja stana ili kuće po fiksnoj ceni od samo 199 dinara, kao i osiguranja Pomoć na putu od samo 286 dinara. Ugovaranjem ovog seta osiguranja putnika, imovine i pomoći na putu, postiže se potpuna zaštita i sigurnost od neželjenih događaja. Pogodnosti ove vrste dostupne su za sve koji ugovore polisu Putničkog zdravstvenog osiguranja u trajanju od 3 do 30 dana i važe do 15. oktobra 2021. godine.

Da podsetimo, DDOR osiguranje je prva osiguravajuća kuća koja je, još u junu 2020. godine, pružila zaštitu u slučaju infekcije koronavirusom na putovanju sa ugovaranjem dopunskog pokrića uz polisu Putničkog zdravstvenog osiguranja. Uvažavajući potrebe svojih klijenata i tržišta, pokriće u ovim slučajevima je unapređeno i sada iznosi 10.000 € po polisi, odnosno isplatu 200€ u fiksnom iznosu u slučaju hospitalizacije u inostranstvu.

Period koji je za nama po svemu je bio izazovan i primorao čitav svet da prilagodi svoje ponašanje i navike uslovima izazvanim pandemijom. Dobre navike, poput brige o sebi, svojim najmilijima, vozilu i stanu ili kući, ne bi trebalo menjati i zbog toga je pravi trenutak da se iskoristi talas popusta koji će pružiti olakšice prilikom zaključivanja polisa kasko i Putničkog zdravstvenog osiguranja.

Više informacija o talasu popusta potražite u najbližoj poslovnici DDOR osiguranja, besplatnim pozivom Korisničkog centra broj 0800 303 301, na ddor.rs ili na društvenim mrežama.