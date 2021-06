SMEŠTAJ I ZA 15 EVRA DNEVNO! Evo koje cene su dočekale SRPSKE TURISTE u letovalištima u Grčkoj

Ukoliko još razmišljate o idealnoj destinaciji za odmor pogledajte koje su cene smeštaja i hrane u grčkim letovalištima.

Cene smeštaja

Za letovanje od 10 dana u sezoni potrebno je izdvojiti oko 350 evra po osobi na Lefkadi, Skijatosu i Polihronu, a nešto više od 400 evra za smeštaj u vili u Haniotiju.

Pristupačniji smeštaj se može pronaći na Tasosu (za 300 evra), u Halkidikiju (apartmanski smeštaj za 160 evra) i Stavrosu (150 evra). Ljubitelji hotelskog smeštaja treba u proseku da izdvoje oko 700 evra za 10 noćenja u dvokrevetnoj hotelskoj sobi.

Ležaljke

Cene ležaljki na plaži se razlikuju od mesta do mesta, a dosta zavise i od plaže na koju ste se uputili, ali jedna od najpristupačnijih opcija jeste da za tri evra dobijete jednu ležaljku, vodu i frape ili da za pet evra dobijete komplet ležaljki i suncobran.

Na većini grčkih plaža je obavezna konzumacija pića ukoliko želite da koristite ležaljku.

Piće i hrana

Za jedan kvalitetan obrok u Grčkoj potrebno je izdvojiti oko šest evra za recimo grčku musaku, punjenu papriku ili piletinu i oko devet evra za specijalitete od svinjetine i jagnjetine.

Cene morskih specijaliteta su od osam do 12 evra.

Giros koji je neizostavan deo svakog letovanja u Grčkoj možete pronaći za tri evra dok cene paste i pica iznose od pet do osam i po evra. Ako preferirate laganiju ishranu u čorbama možete da uživate za otprilike pet evra, a u obrok salatama za četiri do šest evra. Kad poželite da se osvežite uz sladoled to možete učiniti za evro do 2,5 evra.

Kafu možete da popijete za 2,5 do tri evra dok u ceđenim sokovima možete da uživate za četiri evra. Cene piva su od tri do šest evra, koktela oko osam evra dok se pola litra vina može popiti za pet evra.

(Kurir.rs/B92)