VULIN LJUT NA MESTU VIŠE OD 100 POŽARA U PČINJSKOM OKRUGU: Svi koji izazivaju požare biće pronađeni! Pogledajte slike pustoši FOTO

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas, prilikom obilaska Pčinjskog upravnog okruga, gde je u poslednjih pet dana zabeleženo više od 100 požara na otvorenom, da će insistirati na pooštravanju kaznene politike prema svima koji ih izazivaju svojim nemarom, nehatom i nepažnjom.

foto: MUP Srbije

"Od 25. jula do danas Srbija se suočila sa više od 850 požara na otvorenom. To govori koliko smo neodgovorni, koliko ne razmišljamo, koliko sistemski nismo našli odgovor na one koji ne vode računa ni o sebi, ali ni o drugima", istakao je Vulin posle obilaska područja koja su bila zahvaćena požarima i sastanka sa rukovodiocima Okružnog štaba za vanredne situacije.

foto: MUP Srbije

Naglasio je da svi oni koji izazivaju požare nehatom i nepažnjom moraju da znaju da će biti pronadjeni i odgovorati za sve što su uradili i materijalno, ali i na svaki drugi način, prenelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

foto: MUP Srbije

"Samo u Pčinjskom upravnom okrugu od 2. avgusta do danas zabeleženo je više od 100 požara na otvorenom na čijem je gašenju angažovano 500 vatrogasaca i više od 100 vozila, koji su povučeni iz čitave Srbije da bi ovde rešavali problem koji su napravili neodgovorni pojedinci. Oni koji nisu razmišljali da to što zapale strnjiku može da zapali čitavo selo, nekoga liši života", rekao je Vulin.

foto: MUP Srbije

V.D. načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić ukazao je da je trenutno na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga aktivno šest požara, tri u Bosilegradu, dva u Vranju i jedan u Bujanovcu i naglasio da nema opasnosti po živote i imovinu građana.

foto: MUP Srbije

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković ukazao je da su od 2. avgusta na teritoriji Vranja bila 23 požara i da je najopasniji bio u prigradskom naselju u donjem delu grada, koji se izuzetnom velikom brzinom širio i pretio da dodje do samih domaćinstava.

1 / 7 Foto: MUP Srbije

Načelnik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković istakao je da u požarima koji su zadesili taj okrug, na sreću nije bilo ljudskih žrtava, ali da je naneta velika materijalna šteta.

Kurir.rs/Beta