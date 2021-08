LETOVANJE U HRVATSKOJ PRETVORILO SE U PAKAO ZA NOVOSADSKU PORODICU: Albanac IŠAMARAO dete i majku u hotelu i NIKOM NIŠTA!

Letovanje u Hrvatskoj za porodicu iz Novog Sada pretvorilo se u pravi užas. Naime, M. V. je sa svojom porodicom otišla u Rovinj, ali je tamo, umesto da uživa na moru, doživela traumu jer joj je jedan od gostiju hotela tukao dete.

- Moj devetogodišnji sin se igrao u igraonici hotela koja se nalazi u sklopu hotelskog lobija, ispred same recepcije i slučajno pao na jednog dečaka. Za nekoliko sekundi u igraonici koja je namenjena samo za decu i na samom ulasku u istu jasno stoji takav pintogram, ušao je otac tog dečaka, Švajcarac albanskog porekla, udario mu šamar i vukući ga za ruku, izveo ga napolje. Moj mlađi sin je dotrčao da nas i rekao nam da neki čovek tuče brata - počinje svoju priču M.V.

Ona za Novosti kaže da je hrvatskoj policiji trebalo čak sat vremena da dođe na mesto incidenta.

- Dotrčali smo do lobija sa terase kafića koja se nalazi u neposrednoj blizini recepcije. Čovek ga je i dalje držao za ruku, a moj sin je na levom obrazu imao crvene otiske njegovih prstiju. Počela sam da vičem na njega odakle mu za pravo da udara moje dete, a on je i meni udario šamar. Obezbeđenje je došlo nakon 20-ak minuta, a policija tek nakon više od sat vremena kada je taj čovek već uveliko bio u svojoj sobi. Osoblje hotela u saradnji sa policijom i obezbeđenjem nisu te večeri navodno mogli da pronađu svog gosta u kojoj sobi je odseo, te nam je direktorica hotela Ivanka Ajlec zajedno sa policijom obećala da će on sa svojom porodicom ujutru biti udaljen iz hotela, kao i da će protiv njega biti pokrenuta krivična prijava za udaranje maloletnog deteta, da će biti priveden ,da će mu biti oduzet pasoš... - priča ona.

Ipak, neprijatno iznenađenje sačekalo je srpsku porodicu koliko sutra ujutru, a deca su letovanje u Hrvatskoj nastavila u strahu.

Ujutru kada smo se probudili taj isti čovek je i dalje bio u hotelu, šetao po plaži, na bazenu, plivao u moru, a moja deca su neprestano dolazila kod mene govoreći mi da su ga opet sreli plašeći se da će ih opet udariti - kaže ova Novosađanka.

- Kada smo pitali direktorku hotela kako je moguće da je on i dalje tu, samo nam je rekla da je sada tu obezbeđenje i da se ništa ne brinemo. Obezbeđenje je bio jedan radnik iz njihovog drugog hotela koji mi je sam rekao da ni ne zna zašto je ovde, koga treba da gleda i šta treba da radi. Svima je bilo jasno da od onoga što nam je obećano, neće biti ništa jer najveći propust je imao sam hotel. Niko od osoblja nije postavljen kao nadležni da kontroliše šta se dešava u toj igraonici koja je uvek puna dece.

Takođe, hotel nema obezbeđenje iako je njegov kapcitet gostiju jako veliki i dolaze ljudi sa svih strana, tako da niko nije bio prisutan kada se to desilo da odreaguje i zaštiti i dete i mene. Ispostavilo se na kraju, da smo mi gosti hotela koje oni žele da isprate, a potencijalni psihopata koji udara nepoznato dete u igraonici dobio je mogućnost produžavanja boravka, dok za neke od naših prijatelja slobodnih soba u 20h uveče, kada smo trebali da napustimo hotel, više nije bilo. Direktorka Ivanka Ajlec, do dana današnjeg, nam se nije izvinula za strašnu neprijatnost koju smo doživeli - govori razočarana žena.

Ova Novosađanka tvrdi da više nikada ne želi da letuje tamo. Incidenti i neprijatnosti srpskih turista na moru u Hrvatskoj postaju sve češća pojava.

