DOKTORKA JOVANOVIĆ O NOVOM TALASU KORONE: Nove mere će biti razmatrane, a evo da li se može sprečiti zahuktavanje virusa

Direktorka Insituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović izjavila je danas da smo ušli u "novi talas" korone, dodajući da je virus globalno prisutan i da od sredine jula dolazi do naglog porasta broja inficiranih.

"Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije samo u prvoj nedelji avgusta došlo je do povećanja od 50 odsto zastupljenosti pozitivnih kovid pacijenata u 228 zemalja", rekla je Jovanovićeva.

Govoreći o većem broju poseta kovid ambulantama i hospitalizovanih, ona je navela da se "nalazimo u kovid talasu". Na pitanje da li se može sprečiti zahuktavanje virusa, ili je kasno, ona je ukazala da se ne može u potpunosti sprečiti širenje ovog talasa, ali "možemo dati doprinos tome".

"Treba da uradimo onu aktivnost koja se od svih nas očekuje. Da bi u celokupnoj populaciji došlo da smanjenja zaražavanja, prevetivne mere koje nikad nisu ukinute treba pojačati. Primena svih tih preventivnih mera daće doprinost, dakle ne zaboravimo - distancu, izbegavanje okupljanja, korišćenje svih onih higijenskih mera koje smo više puta pominjali, i naravno vakcinacija", navela je direktorka "Batuta".

Na pitanje da li Krizni štab za borbu protiv korone razmišlja da pooštri mere, i ukoliko razmišlja u kom pravcu bi to bilo, ona je rekla da je aktivnost štaba "kontinuirana".

"Kada su u pitanju nove mere one će svakao biti razmatrane i, ubeđena sam, donete u zavisnosti od epidemijske krive, kao što vidimo tokom jučerašnjeg dana smo prešli hiljadu inficiranih osoba. Testirano je 10.700 osoba, svaki deseti je bio pozitivan, to je jako veliki broj", rekla je Jovanović, ne precizirajući kada će se održati nova sednica Kriznog štaba.

Ona je kazala da se najveći broj inficiranih nalazi u najvećim gradovima, gde su migracije najveće i gde je došlo do pada primene preventivnih mera.

Mali broj vakcinisanih se nalazi među obolelima

Kada je reč o uvođenju obavezne imunizacije određenih grupa stanovništva, zdravstvenih radnika i zaposlenih u javnim službama, Verica Jovanović je navela da postoji potreba da se poveća obuhvat imunizacijom kod ljudi koji se kreću u javnim službama.

"Mi zato radimo kao zdravstveni sistem i kao zdravstvena struka na povećanju obuhvata, ali istovremeno i na razvoju i samosvesti i osećaja da je vakcinacija mera koja će dovesti do zaustavljanja širenja virusa, istovremeno do sprečavanja zaražavanja, jer su nevakcinisane osobe sada ciljna populacija i najveći broj svih koji su oboleli su osobe koje se nisu nevakcinisale", rekla je Jovanovićeva i pozvala sve koji se nisu vakcinisali da to učine.

Dodala je da se jako mali broj vakcinisanih osoba nalazi među obolelima, ali da je najviše onih koji se nisu imunizovali.

"To je jedan od ključnih zaključaka koji istovremeno govori da treba obratiti pažnju na one koji su ranjivi, kojima je i period od potpune vakcinacije već prešao šest meseci, a istovremeno, treba obratiti pažnju na sve osobe koje su imunodeficijentne, koje poseduju određene hronične bolesti, jer njihova imunogenost, odnosno sposobnost imunog sistema da se odbrani od virusa nije ista kao kod zdravih ljudi", istakla je Verica Jovanović.

