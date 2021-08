DA LI MOŽEMO DA OČEKUJEMO JOŠ VEĆI PAD CENE GORIVA? Nebojša Atanacković dao KONKRETAN odgovor, pa spomenuo i povećanje minimalca

Do prošle sedmice cene goriva na srpskim pumpama rasle su dva, tri puta nedeljno.

Vozačima je cena goriva iznenađenje svaki put kada dođu na pumpu, jer je litar najtraženijeg evrodizela dostigao sada čak 164 dinara, a benzina 162 dinara. Istovremeno, na svetskom tržištu cena barela pala je sa 77 dolara na oko 65 dolara. To pojeftinjenje se, kažu, već održava i na naše tržište, ali minimalno.

foto: Kurir televizija

Ovoj temi na Kurir televiziji govorio je Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije.

- Jedna od najnestabilnijih berza je berza sirovine nafte i od nje zavisi kakva će cena biti na pumpama. Od početka godine očekivalo se da će cena nafte da raste, međutim to se nije desilo, jer pandemija još traje, pa samim tim je i tražnja zastala. Mogu da obradujem gledaoce, već reaguje naše tržište, pa je i NIS smanjio svoju cenu goriva za dinar i po, dva - navodi Atanacković.

foto: Kurir televizija

Da li u narednom periodu možemo da očekujemo i veći pad goriva po litru

- Teško je odgovoriti na to pitanje, zaista, ali mi sada znamo razlog, a to je ograničena tražnja - kaže Nebojša i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Radi se o jednoj ozbiljnoj makroekonomskoj situaciji. Nije tako lako podići minimalce, ali je činjenica da je to nešto što je za polazni osnov, pa u zavisnosti od toga kojim se neko poslom bavi, dolazi do rasta. I sada, kada dođe do povećanja minimalca, za očekivati je da i druge zarade rastu. Od minimalca, pa do onih najviših - kaže Atanacković.

On se dodatako i najave da će minimalac porasti i naglasio da će vlada dati završnu reč, ukoliko sindikati ne uspeju da se dogovore.

- Mi imamo završni razgovor po tom pitanju, a vlada treba da da završni odgovor na to 15. septembra, ukoliko ne dođe do sindikalnih dogovora. Ja ne mogu govoriti u ime sindikada - zaključuje Nebojša.

