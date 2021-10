OTP banka nudi odlične uslove za podizanje keš kredita

„Ne treba mi nikakav kredit, odlično upravljam svojim budžetom i pažljivo planiram svoje troškove“ rečenica je koju su mnogi čuli bezbroj puta. Možda ste je i vi sami izgovorili, ali šta radite kada iznenada „iskoči“ neki neplanirani izdatak? Pokvario vam se šporet i dan kasnije bojler, istovremeno shvatate da je neodložno veće ulaganje u automobil, ili je iskrsao lep povod za veliki poklon bliskoj osobi? Kada je reč o većim izdacima, krediti su optimalno rešenje, a OTP banka nudi atraktivne keš kredite sa varijabilnom kamatom.

Za one kojima je potreban novac da ostvare svoje različite želje, OTP banka je obezbedila mogućnost podizanja dinarskog keš kredita sa varijabilnom kamatom sa povoljnim uslovima. Iznos koji može da se podigne je od 50.000 do 2.400.000 dinara, a period otplate je od 13 do 71 mesec.

Takođe, za sumu koja se u svakodnevnom životu brzo i lako potroši na sitnice i nevažne stvari, korisnik može da uplati životno osiguranje ili osiguranje usled gubitka posla i na taj način u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti, obezbedi otplatu ostatka duga po kreditu. Klijenti mogu izabrati i da uplate oba navedena osiguranja.

Uz odabir dinarskog keš kredita za refinansiranje sa varijabilnom kamatom, korisnici koji već imaju neko zaduženje, a potreban im je i dodatni keš, mogu refinansirati svoje obaveze i rešiti dodatne izdatke. Karakteristike i uslovi za otplatu ovog kredita su isti kao kod dinarskog sa varijabilnom kamatom: nema depozita, ni valutne klauzule, a rok za otplatu je od 13 do 71 mesec.

Digitalne pogodnosti koje imaju klijenti OTP banke

Klijenti OTP banke imaju mogućnost da realizuju keš kredite, eKeš ili mKeš u iznosu od 50.000 do 600.000 dinara u online ekspozituri, bez odlaska u banku i bez dokumentacije u papiru, putem m-bank ili e-bank platforme. Procedura je brza i jednostavna, a ono što je neophodno jeste da je klijent korisnik jedne od ovih aplikacija i da ispunjava uslove za kredit.

foto: Promo

Refinansiranje kredita bez odlaska u staru banku

Refinansiranje kreditnih obaveza klijenata kod druge banke brzo je i jednostavno. Korisnici mogu jednostavno da promene banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansiraju kreditom kod banke čiji uslovi im najviše odgovaraju.

Svu komunikaciju s bankom čiji kredit klijent želi da refinansira u OTP banci, OTP banka preuzima na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Za one koji na nepredviđene i iznenadne troškove gledaju kao na izazov a ne problem, za one koji znaju da reše izazove i budu sigurni u svoje rešenje, tu su keš krediti OTP banke. Jer, kada znaš gde ideš, više ne čekaš.

Promo tekst