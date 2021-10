NAŠ BIVŠI OBAVEŠTAJAC OTKRIO KAKO LEPOTICE VRBUJU UTICAJNE MUŠKARCE! Obučavaju se timovi žena! Monika Levinski BILA JEDNA OD NJIH?

Opasne zavodnice koje sem lepote poseduju i neverovatnu moć manipulacije, vešto se kreću u političkim krugovima.

Opis zvuči kao lik iz nekog trilera koji dolazi pravo iz Holivuda, ali u svakoj filmskoj priči ima i delić istine. Ovoga puta scenario se odigrava u realnosti i to na relaciji između dve supersile - Amerike i Rusije.

foto: AP 23 11 2016

Oštre kritike na račun Amerikanke Hedli Gembl sa televizijskog kanala CNBC pale su od strane ruske državne televizije nakon što je bila moderator sednice energetskog foruma u Moskvi na kojoj je učestvovao i ruski predsednik Vladimir Putin.

U svojoj TV emisiji na kanalu Rossiya 1 Vladimir Solovjev je poručio kako je Gembl ciljano pokušala da zbuni ruskog predsednika svojim izgledom.

O ovoj temi govorio je Toma Đurin, bivši vojni obaveštajac.

01:41 HLADAN RAT PRERASTAO U VREO! Seksi novinarka koja je intervjuisala Putina nije slučajno poslata, imala je VAŽAN ZADATAK

- Prema mom iskustvu, jeste namešteno. Ona je imala zadatak da od Putina izvuče jednu frazu, da će on koristiti snabdevanje gasom kao vrstu oružja i zbog toga je dva puta ponovila to pitanje, ali sa Putinom se nije igrati. On je bio obaveštajac i on nije naseo. Tu ima mnogo toga, njeno izazovno oblačenje, što potpuno odudara od kodeksa odevanja u diplomatiji. Prvo je trebalo da mu se skrene pažnja, on je muškarac i njegov libido je jak.

foto: Kurir Televizija

- Žene su veoma sposobne, one procene muškarca za četrdesetak sekundi. One gledaju od ruku, načina kako govorite, frizure i obuću i samo dok se sećate dok je Ivica Dačić bio premijer i njemu su namestili još vulgarniju scenu. To je deo protokla, sve to protokolom treba da se reši, zna se kako se oblači. Nije istina da je Putin hteo Trampu da podmetne, ta žena koja je prevodila bila je u pantalonama. To što je bila lepa nema nikakve veze sa tim, to je od boga dato. On nije naseo naravno, on je lepo rekao da su jedva čekali da se počne sa distribucijom gasa u Evropu i sigurno je da nema nameru da korisiti to kao oružje - kaže Đurin.

foto: Kurir Televizija

- Postoje timovi tih žena, takozvane "lastavice" koje su imale za zadatak da se zbliže sa što moćnijim muškarcima i što uticajnijim i da pokušaju da o njima sazunaju maksimalno. Nisu sve žene radile kao špijuni. Neke su završile pred streljačkim strojem, neke po zatvorima, i one su zaista dale veliki doprinos. Ja bar nisam sreo da je žena rukovodila nekom akcijom, ona je učestvovala kao jedan deo tima. Njena uloga je da skupi što više podataka o određenoj osobi, da bi se zatim napravio dosije o njemu. Nisu samo KBO-vci imali te lastavice. Vi sad imate i gej lastavice, koji rade isto što i devojke. Prilazi se, gleda se što viši krug, gledaju se kontakti. Da biste vi dobili informaciju, može to biti i posrednim putem.

- U tim krugovima veoma je važno imati partnera. Muža ili ženu, da sa spoljne strane izgleda sve harmonično i uglađeno, nekada žene čak imaju i fiktivne muževe.

foto: Kurir Televizija

Đurin se nadovezao i na aferu Bila Klintona i Monike Levinski, za koju tvrdi da je gotovo sigurno bila podmetnuta.

- Čim je ona sačuvala haljinu sa dokazima, to sigurno nije slučajno - rekao je bivši obaveštajac.

