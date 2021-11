NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 3.487 novozaraženih, preminulo 57 pacijenata

U prethodna 24 sata na korona virus testirano je 15.764 građana od kojih je 3.487 novozaraženih.

Preminulo je 57 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 266 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije, na korona virus testirano je 11.399 građana od kojih je 2.777 bilo novozaraženih. Preminulo je 58 pacijenata, a na respiratorima bilo 275 obolelih.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da je situacija i dalje zabrinjavajuća bez obzira na ohrabrujuće vesti, da posle devet nedelja imamo pad visokih brojeva, ali nemamo baš upečatljive argumente koji će nam dozvoliti opuštanje.

"Nema opuštanja, potrebna je opreznost, virus je tu, naša nedisciplina mu olakšava da pronađe nezaražene ljude i da opstaje, omogućava da mutira što može biti vrlo neprijatno", kaže Đerlek.

Đerlek kaže da su i kovid propusnice i produženi raspust doveli do smirivanja situacije.

"Moramo naglasiti da je mnogo oštrija kontrola sprovođenja mera takođe dala rezultat, broj vakcinsinih trećom dozom dao je rezultat. Na današnji dan imamo 1.215.000 ljudi koji su primili treću dozu. Sve to kada uzmemo, možemo da kažemo da je to dovelo do pada", istakao je Đerlek.

(Kurir.rs)

BONUS VIDEO:

01:33 PLJUŠTE KAZNE! Neodgovorni će morati da plate 5.000 dinara za nenošenje maske u prevozu