NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 2.081 novozaražen, preminulo 59 pacijenata

U prethodna 24 sata na korona virus testirano je 9.840 građana od kojih je 2.081 novozaraženih.

Preminulo je 59 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 218 obolelih.

Podsetimo, dan ranije, na korona virus testirano je 14.051 građanin od kojih je 2.648 novozaraženih. Preminuo je 51 pacijent a na respiratorima bilo 228 obolelih.

Ako je neko vakcinisan, a nema antitela ne znači da vakcina ne deluje, to ne znači da nema ćelije koje su sposobne da ga brane i apsolutno treba da veruje znanju i iskustvu lekara da i njemu vakcinacija pomaže, navodi doktorka Ljiljana Sofronić Milosavljević, iz Instituta za primenu nuklearne energije.

Ljiljana Sofronić Milosavljević je gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a navela da antitela imaju oni koji su bili bolesni i oni koji su vakcinisani, ali i u slučaju da ih neko nema ne znači da on nije zaštićen.

"Ako je neko vakcinisan, a nema antitela, to zavisi od njegovog imunskog odgovora, to ne znači da on nije zaštićen zato što b-ćelije, b-limfociti produkuju ta antitela, ali postoje i druge ćelije to su t-limfociti koji su sposobni i čija je prva i najvažnija uloga u odbrani od virusnih infekcija da ubijaju ćelije zaražene virusom tako da ta odbrana postoji", objašnjava Sofronić Milosavljevićeva.

