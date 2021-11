DIREKTOR FAJZERA U POSETI SRBIJI, RAZGOVARAO SA LONČAROM: Lek protiv kovida dobijamo među PRVIMA U SVETU!

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar razgovarao je sa regionalnim direktorom kompanije "Fajzer" Muhamedom Hamamom o detaljima potpisanog ugovora o kupovini leka protiv koronavirusa te kompanije, dinamici isporuke i o budućim modalitetima saradnje.

"Ugovor o nabavci ovog leka kompanije "Fajzer" do sada su potpisale SAD, Australija, Velika Britanija i još jedna velika i važna zemlja - Srbija. To najbolje govori o tome koliko je danas Srbija i sve ono što smo tokom pandemije uradili, poštovano i cenjeno u svetu", istakao je ministar zdravlja.

Direktor "Fajzera" je istakao zadovoljstvo saradnjom sa ministrom zdravlja i posebno naglasio posvećenost i čvrstu opredeljenost naše zemlje da se koronavirus stavi pod kontrolu i savlada, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

"Znam da ste do sada učinili veoma mnogo u cilju kontrole epidemije, a Vašu posvećenost ilustruje i to što smo se sastali u veoma kratkom roku i to tokom vikenda. Radujem se daljoj saradnji i zajedničkim aktivnostima u cilju okončanja pandemije", kazao je Hamam.

Lončar je zahvalio kompaniji "Fajzer" na saradnji i naročito na odnosu koji imaju prema našoj zemlji.

(Kurir.rs/RTS)